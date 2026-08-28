La Matanza: una policía baleó a un motochorro para frustrar el robo en una estación de servicio

Una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires frustró a tiros un robo armado durante la madrugada de este viernes 28 de agosto en la localidad de Gregorio Laferrere, partido de La Matanza. El episodio culminó con un motochorro de 17 años herido de dos balazos y detenido, mientras que su cómplice logró darse a la fuga.

El hecho se produjo en la estación de servicio ubicada en la intersección de las avenidas Intendente Russo y General Rojo. La agente, integrante de la División Anillo Digital, se encontraba fuera de servicio y vestida de civil cargando combustible cuando observó la llegada de dos sospechosos a bordo de una motocicleta.

Intervención armada y balacera en el playón

Al advertir que los dos asaltantes encañonaban a un cliente de 34 años, identificado como Leonel Enrique González, la mujer policía extrajo su arma reglamentaria —una pistola Pietro Beretta 9mm— y efectuó cinco disparos para repeler la agresión hacia la víctima.

Como consecuencia de la balacera, Román Maximiliano Bravo (17) recibió dos impactos de bala: uno en la pierna izquierda y otro en el abdomen, este último con posible compromiso en el hígado. Al resultar herido, el menor arrojó su arma al suelo y levantó las manos. La agente cesó inmediatamente los disparos y alejó de una patada el revólver del sospechoso para neutralizar el riesgo.

En el lugar, los peritos recolectaron un total de diez vainas servidas entre el playón de carga y las columnas de los surtidores de combustible, donde impactaron algunos de los proyectiles.

Tensión con familiares del acusado y estado de salud

Mientras el joven permanecía herido sobre el asfalto a la espera de la asistencia médica, un grupo de familiares del sospechoso arribó al predio de la estación de servicio e intentó rescatarlo a la fuerza, lo que generó momentos de extrema tensión en el lugar hasta la llegada de los patrulleros de la Policía Bonaerense.

Minutos después, una ambulancia trasladó al delincuente al Hospital Simplemente Evita, donde permanece internado bajo observación, con custodia policial y en condición de detenido. Por su parte, tanto la agente de la fuerza porteña como el cliente asaltado resultaron ilesos.

Situación legal de la oficial

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, organismo que no adoptó ninguna medida restrictiva de la libertad contra la mujer policía.

Las autoridades judiciales consideraron en primera instancia que la agente actuó en legítima defensa de terceros para neutralizar una agresión armada inminente. Su pistola reglamentaria fue secuestrada de manera preventiva únicamente para ser sometida a los peritajes balísticos de rutina.