Circuito Outlets: sábado con moda, música y descuentos de hasta el 70 % en Villa Crespo

Para fortalecer la actividad comercial de Villa Crespo y poner en valor uno de los principales circuitos de moda, diseño y producción, este sábado 29 de agosto, de 15 a 20 horas, se desarrollará Circuito Outlets, una propuesta de la Ciudad de Buenos Aires que ofrece descuentos en ropa de hasta el 70 % en más de 80 locales en la zona entre las calles Malabia, Thames, Vera y Castillo.

El centro de las actividades será en Aguirre y Gurruchaga: habrá DJ sets, zona de livings, una actividad para diseñar bolsos de mano (tote bag) y dos recorridos de moda por locales comerciales, guiados por la influencer Sereinne y la periodista Juli Borobio, de 16 a 18. La propuesta gastronómica incluye 14 cafeterías, pizzerías y restaurantes que tendrán menús promocionales.

A través del Ministerio de Desarrollo Económico, en el marco de las actividades de “Buenos Aires está de moda”, esta es una invitación a descubrir marcas y acceder a oportunidades especiales, además de promover el consumo en comercios de cercanía y acompañar el desarrollo de la actividad comercial y productiva local.

Con esta nueva edición de Circuito Outlets, la Ciudad continúa impulsando acciones que fortalecen los circuitos comerciales de la Ciudad, acercan nuevas experiencias a vecinos y visitantes y ponen en escena el talento, la creatividad y la diversidad que forman parte de la identidad de Buenos Aires.

Locales gastronómicos con descuentos

BORRA caffè - Almíbar pizza & vermut - 10 Recetas Japonesas - El papi Talo - Chicken corner - DOC Café - Fraterno Café de especialidad - Stop & Coffee, Café de especialidad - Raíz, Café de especialidad - Vecindario, Café y plantas - Barí Keto - Mazzo - Lupo Concept Store - El Born Pastisseria.

Locales de indumentaria con descuentos

Las Bohemias - Brooksfield - Mistral - Wrangler - Bilbao Backpack - Brow Shoes - Borneo Eyewear - VCP Van como piña - Arredo - Nidito - Rochas - Agustina Domínguez - Leonardo Marroquinería - Antonelli - Oliva - Wellington Polo Club - 47 Street - Honky Tonk - XL Extra Large - Britches Palermo - Rochas Outlet - Grimoldi Outlet - Anthology - Key Biscayne Outlet - Sweet Victorian - Ossira Outlet - Bross - Monoblock - Sweet - Wanama Kids Outlet - DF Adventure - Rimmel - Equus - Complot - Limay denim - Cardon - Portsaid - Area Fútbol - Desiderata - Luxo - Ayres - Prune - Julien - Narrow - Justa Osadia - Cocot&Dufour - Juanita Jo - Peuque - Estudio 5 Aguirre - Viamo - Básicos - Belvedere Sweaters - Civiless - Hechter París - Grisino - Converse - Le Coq Sportif - 3001 Deco - Moha Inc - Las Marías Alta costura - Kelme - Mimo & Co - Airborn - Materia - Pampero - Tucci - Esker Outdoor - Relativa - Pura Sangre - Lázaro Cuero - Levi’s Outlet Store - Mercat Alternative Festival - Darlex - Lady First - Azzaro - Anna Rossatti, entre otros.

