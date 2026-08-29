La Libertad Avanza lanzó su primer candidato a gobernador

La Libertad Avanza lanzó este viernes a Lisandro Catalán como candidato a gobernador de Tucumán, en el marco de un anuncio realizado ante unas 900 personas en el Hotel Catalinas Park. “No voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador de Tucumán”, exclamó confiado el exministro del Interior.

La presentación de su postulación incluyó la difusión del programa “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”, una hoja de ruta con reformas estructurales en materia fiscal, institucional, educativa, sanitaria y de seguridad.

DESARROLLO ECONÓMICO Y GOBIERNOS LOCALES.

PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS TUCUMANOS. pic.twitter.com/hgqersqkOu — La Libertad Avanza Tucumán (@llatucoficial) August 29, 2026

El lanzamiento contó con el respaldo de la Mesa Nacional de LLA, que avaló la candidatura y envió referentes técnicos y políticos para acompañar la presentación. Según reseñó Noticias Argentinas, entre los expositores estuvieron José García Hamilton, Clemente Babot, Nahuel Ríos, María José Boscarino, Patricio Celario y Nadima Pecci, además de los diputados nacionales Federico Pelli y Soledad Molinuevo.

El programa presentado propone una reducción progresiva de impuestos que afectan al sector productivo, junto con una reforma institucional que incluye la disminución del Gabinete provincial de nueve ministerios a cuatro, la digitalización total del Estado y la limitación del presupuesto de la Legislatura al 1 % del gasto provincial. También se plantean cambios en los sistemas de salud y educación, aunque sin detalles operativos en esta primera etapa.

En materia electoral, LLA propone eliminar los acoples, suprimir las comunas y adoptar la Boleta Única de Papel, una reforma que el partido considera clave para “transparentar y simplificar” el proceso electoral.

Asimismo, Catalán adelantó que LLA competirá sin acoples en 2027 y exigirá a sus candidatos asumir públicamente el compromiso de reducir el gasto legislativo. La autonomía municipal también figura entre los ejes centrales del programa.

El tramo final del acto estuvo dedicado al Plan de Shock, un paquete de medidas para los primeros días de una eventual gestión. Entre ellas se destacan la eliminación de las recaudaciones bancarias de Ingresos Brutos, la reducción de alícuotas para 76 actividades, la eliminación del Impuesto a la Salud Pública sobre la nómina salarial y la supresión del Impuesto de Sellos.

Nuestro Plan de Shock, con 15 medidas que vamos a tomar durante los primeros días de gobierno.



Esta vez es en serio. 🇦🇷 pic.twitter.com/UvkbdyU1T8 — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) August 29, 2026

El plan incluye además una reorganización integral del sistema de seguridad, una Ley Antinepotismo, la implementación de presupuesto base cero, una Ley de Acceso a la Información Pública y un régimen de promoción de inversiones productivas.