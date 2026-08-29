Educación inclusiva y neurodivergencia: Julio Alak recibió a Ian Moche

El intendente de La Plata, Julio Alak, recibió al influencer Ian Moche, su mamá, Marlene Spesso, y su papá del corazón, Rodrigo Llanos, con quienes compartió una charla sobre la historia y el recorrido del joven y la tarea de concientización que lleva adelante junto a su familia en torno a las personas neurodivergentes.

“Conocer a Ian y a su familia nos reafirma el compromiso de construir una ciudad donde la educación inclusiva y el arte sean herramientas para garantizar derechos y mejorar la calidad de vida”, expresó Alak tras el encuentro en el Palacio Municipal.

“Tenemos que seguir trabajando para que cada persona pueda desarrollar plenamente sus capacidades y encontrar en el Estado un acompañamiento que genere igualdad de oportunidades”, agregó el jefe comunal.

Cabe destacar que Ian Lescano, conocido en las redes sociales como Ian Moche, es un influencer platense de 12 años que lleva adelante una intensa labor de concientización y defensa de los derechos de las personas neurodivergentes.

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 480 mil seguidores, el joven comparte contenidos y experiencias orientados a promover una mayor comprensión sobre el autismo y fomentar la inclusión.