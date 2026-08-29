Leandro Paredes cuestionó la sanción de 10 fechas que le impuso la FIFA: “Me parece exagerado”

El jugador de la Selección Argentina y de Boca Juniors, Leandro Paredes, habló por primera vez sobre la suspensión de diez partidos que la FIFA le impuso por su participación en los incidentes tras la final del Mundial, en la derrota albiceleste ante España.

El talentoso mediocampista argentino calificó a la sanción como “excesiva” y se mostró sorprendido por la diferencia con la pena que recibió el español Gavi, quien solo fue suspendido por un encuentro.

“Me parece exagerado. Lo raro también es que a Gavi le dieron una, que es el que me da la piña en el pecho, pero bueno, ya está”, puntualizó el futbolista Xeneize.

🗣️ Paredes y la sanción de 10 fechas que le impuso la FIFA: "ES EXAGERADO. LO RARO TAMBIÉN ES QUE A GAVI LE DIERON UNA, ES EL QUE ME DA LA PIÑA EN EL PECHO". pic.twitter.com/I9XYcE0JqD — TyC Sports (@TyCSports) August 29, 2026

“Ahora queda apelar, ver si pueden reducir la sanción y nada más”, completó Paredes, quien se expresó en estos términos tras la victoria de Boca ante Lanús por el Torneo Clausura.

Las sanciones tras la final

Después de que el procurador en casos disciplinarios y de ética designado entregara el informe sobre los incidentes en el partido decisivo del 19 de julio en Nueva York, se establecieron suspensiones y otras multas económicas. A saber:

---) Leandro Paredes: diez partidos de suspensión y multa de US$ 90.000

---) Nahuel Molina: siete partidos de suspensión y multa de US$ 90.000

---) Thiago Almada: un partido de suspensión y multa de US$ 30.000

---) Roberto Ayala (miembro del cuerpo técnico): tres partidos de suspensión y multa de US$ 30.000.