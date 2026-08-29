Ficción, humor y crítica social: “Imagen Velada” vuelve al Teatro El Grito

Imagen Velada, la obra de Santiago Gobernori que ya realizó tres temporadas vuelve a escena con una mirada incómoda sobre la impunidad, la falta de empatía y una sociedad que parece condenada a repetirse.

Un espíritu errante querandí observa a un grupo de amigos durante un fin de semana en un country de las afueras de Buenos Aires, en una obra que cruza ficción, humor y crítica social.

La pieza cuenta con las actuaciones de Ana Azcurra, Victoria Baldomir, Julián Cabrera, Paloma Contreras, Marcos Ferrante, Nicolás Giménez, Guido Losantos, Tincho Lups, Bárbara Massó, Facundo Livio Mejías, Paula Pichersky, William Prociuk y Sabrina Zelaschi. Las funciones serán los lunes de septiembre, a las 21 horas, en el Teatro El Grito (Costa Rica 5459) y las entradas pueden adquirirse vía Alternativa Teatral.

Sinopsis

El espíritu errante de un querandí muerto hace cientos de años presencia, a su pesar, un fin de semana de fiesta de un grupo de amigos en un country en las afueras de Buenos Aires.

En Imagen Velada el reencuentro de un grupo de amigos se convierte en un retrato de ciertos modos de relacionarse, de pensar y de mirar hacia otro lado. Mientras los personajes se mueven entre excesos y citas intelectuales el pasado aparece como aquello que es mejor no confrontar.

La presencia del espíritu querandí introduce una dimensión histórica y política que atraviesa silenciosamente la reunión: aquel que fue desplazado e invisibilizado se convierte, paradójicamente, en quien observa a todos.

Con el humor ácido y absurdo que caracteriza el universo teatral de Santiago Gobernori, la obra construye una mirada crítica sobre una sociedad que parece repetir viejos mecanismos bajo nuevas formas.