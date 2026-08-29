Del Valle de Chañarmuyo al Bosque de Leloir: nueva cava para descubrir vino de altura

Hay vinos que se disfrutan. Y hay vinos que invitan a viajar. Chañarmuyo pertenece a esa segunda categoría. Desde el viernes 18 de septiembre, las cepas de esta bodega riojana de altura tendrán un nuevo punto de encuentro en Buenos Aires: Cava Club Parador del Bosque, una propuesta creada por Friendly Parador del Bosque, en el entorno verde de Parque Leloir.

La particularidad de este nuevo espacio es que Bodega Chañarmuyo será su bodega exclusiva y permanente, acompañando una programación de experiencias que se desarrollará durante todo el año y que buscará acercar al público diferentes expresiones del mundo del vino en diálogo con la gastronomía, la cultura y el territorio.

Del Valle de Chañarmuyo al Bosque de Leloir

El concepto parte de un encuentro entre dos paisajes completamente diferentes. Por un lado, el Valle de Chañarmuyo, en el departamento Famatina, La Rioja, donde los viñedos se encuentran a más de 1.700 metros sobre el nivel del mar, en plena Precordillera de los Andes.

Radiación solar intensa, noches frías, marcada amplitud térmica, suelos pedregosos y agua de deshielo conforman un terroir extremo que imprime en sus vinos frescura, acidez, concentración y personalidad.

Por otro, el bosque de Parque Leloir, donde una cava vidriada integrada al salón del restaurante estará especialmente destinada a los vinos de Chañarmuyo.

La propuesta busca hacer visible ese viaje: que una copa pueda ser también una puerta de entrada a un paisaje, una historia y una identidad.

Porque Chañarmuyo no es solamente una bodega y sus vinos. Es también la historia de un pequeño pueblo riojano que atravesaba un proceso de despoblamiento y que encontró en la vitivinicultura nuevas oportunidades para su comunidad. Viñedo y pueblo crecieron juntos, convirtiendo al vino en una forma de construir futuro en un territorio de condiciones extremas.

Descubrir La Rioja desde otra copa

Con una identidad fuertemente vinculada al territorio, Chañarmuyo propone un portfolio que recorre Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tannat, Chardonnay, Syrah, Viognier, blends y espumantes, expresando diferentes facetas de este particular terroir de altura.

La llegada de Cava Club a Parque Leloir representa así una oportunidad para acercar al público porteño una bodega riojana de perfil singular, poniendo en primer plano vinos, paisaje e historias que habitualmente quedan lejos de los circuitos más conocidos.

Y el viaje puede continuar en origen: Chañarmuyo cuenta con una Casa de Huéspedes en medio de los viñedos y al pie de la montaña, donde la experiencia combina paisaje, gastronomía regional, recorridos por la bodega y catas guiadas.

El lanzamiento

El 18 de septiembre, a las 21 horas, Cava Club Parador del Bosque abrirá oficialmente sus puertas en De la Pinaita 433, con Chañarmuyo como protagonista. La propuesta será una experiencia gastronómica y enológica alrededor de los vinos de la bodega, inaugurando un ciclo que tendrá continuidad durante el año.