Corte de tránsito por obras relacionadas al Puente Labruna

A partir del lunes 31 de agosto y hasta el miércoles 30 de septiembre estará cerrada la colectora de Cantilo entre el acceso al Club Universitario de Buenos Aires (CUBA) y la rotonda ubicada en el puente Labruna.

La afectación al tránsito está relacionada con las obras por la ampliación de Puente Labruna. Actualmente, se están realizando obras hidráulicas.

Según se informó desde el Gobierno porteño, los trabajos no interrumpirán el tránsito de la rotonda, ni el acceso a Ciudad Universitaria.

Desvíos

Los vehículos que circulen por colectora sentido sur- norte, cuando pasen el puente Labruna podrán tomar hacia Ciudad Universitaria o acceder a la traza principal de Cantilo para retomar la colectora en la salida de Parque de los Niños.

En sentido contrario, quienes circulen norte – sur y quieran acceder a Ciudad Universitaria, deberán hacerlo por Avenida Libertador – Campos Salles – Puente Labruna.