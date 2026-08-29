Clima en Buenos Aires: cómo seguirá el tiempo este sábado y qué pasa el domingo

Buenos Aires se prepara para un sábado que invita a salir, con una mejora marcada respecto del frío de las primeras horas. El termómetro arrancó cerca de los 8 grados, pero con el correr de la jornada la temperatura irá subiendo hasta ubicarse alrededor de los 17 o 18 grados durante la tarde.

El cielo se mantendrá entre despejado y parcialmente nublado, con períodos de sol y bajas probabilidades de precipitaciones. El viento soplará principalmente del sector este y noreste, con intensidades moderadas que pueden hacer que el ambiente se sienta algo más fresco, especialmente durante la mañana.

Para quienes tengan planes al aire libre, la tarde aparece como el momento más agradable del sábado. La temperatura rondará los 16 grados y continuará el tiempo estable, aunque será conveniente salir con una campera liviana porque, cuando baje el sol, el descenso térmico se hará sentir rápidamente.

La jornada comenzará a perder temperatura hacia la noche. Con la puesta del sol prevista cerca de las 18:30, el termómetro irá descendiendo y se ubicará alrededor de los 12 o 13 grados durante las últimas horas del día.

Cómo seguirá el tiempo el domingo

El buen tiempo tendrá continuidad durante el domingo en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. La temperatura mínima estará cerca de los 11 grados y la máxima rondará los 17, con cielo mayormente nublado o parcialmente nublado y sin un escenario de lluvias significativo.

El lunes tampoco se espera un cambio brusco. Las marcas térmicas seguirán siendo agradables para esta época del año, con una mínima cercana a los 12 grados y una máxima que podría llegar a los 18. El cielo tendría algunos momentos de nubosidad, pero las condiciones generales continuarían estables.

Así, el último fin de semana de agosto tendrá temperaturas más propias de una transición hacia la primavera, con mañanas frescas, tardes templadas y pocas chances de lluvia. Un combo ideal para aprovechar las horas de sol, aunque sin guardar todavía la campera.