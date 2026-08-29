Agresión en La Bombonera: Valentina Salcedo señaló a gente ligada a Chanchi Riquelme

La influencer Valentina Salcedo denunció haber sufrido una violenta agresión en las inmediaciones de La Bombonera, poco antes del partido que Boca disputó ante Lanús, y apuntó contra personas que, según su relato, estarían vinculadas a Cristian “Chanchi” Riquelme, hermano del presidente del club, Juan Román Riquelme.

La joven contó lo ocurrido a través de distintas publicaciones en sus redes sociales. Según su versión, se trasladaba hacia el estadio junto a dos amigas cuando fue interceptada por cuatro mujeres. Aseguró que una de ellas llevaba un arma blanca y que durante el ataque recibió golpes en el rostro, tirones de pelo y patadas mientras permanecía en el piso.

En medio de la denuncia pública, Salcedo señaló a Ezequiel Benvenutto, a quien identificó como una persona cercana a Cristian Riquelme. La influencer sostuvo que habría enviado a las mujeres para atacarla y aseguró: “Me pegaron para matarme”.

Según relató, la situación fue tan violenta que finalmente decidió no ingresar a La Bombonera. Además, afirmó que luego observó a distintas personas en los alrededores del estadio y sostuvo que algunas de ellas aparentemente la estaban esperando.

Las acusaciones contra el entorno de Riquelme

Salcedo también vinculó públicamente el episodio con supuestas amenazas que, según afirmó, habría recibido anteriormente a través de terceras personas. En ese contexto, apuntó directamente contra Cristian “Chanchi” Riquelme y lo responsabilizó por el presunto ataque.

La influencer también mencionó a Juan Román Riquelme en sus publicaciones, aunque no lo acusó de haber participado directamente de la agresión. En uno de sus mensajes cuestionó al presidente de Boca por la gente que, según su denuncia, forma parte de su entorno.

La pareja de Salcedo, el periodista Pablo Carrozza, informó posteriormente que el episodio había sido denunciado formalmente y que se habían aportado elementos ante las autoridades para que se investigara lo sucedido.

Por el momento, las acusaciones realizadas por Salcedo deberán ser corroboradas por la investigación correspondiente. No se conoció una respuesta pública de Cristian Riquelme, Ezequiel Benvenutto ni de Boca ante los señalamientos realizados por la influencer.

El episodio ocurrió en la previa del encuentro entre Boca y Lanús, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura. El conjunto de La Ribera se impuso 1-0 en La Bombonera, en una jornada que quedó marcada también por la denuncia de Salcedo sobre el violento episodio ocurrido en los accesos al estadio.