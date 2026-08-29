Día del Árbol: el rol de los árboles frente al calor y el cambio climático

Cada 29 de agosto se celebra en Argentina el Día del Árbol, una fecha que invita a mirar de otra manera a esos ejemplares que forman parte del paisaje cotidiano y que cumplen un rol fundamental para el ambiente.

La conmemoración fue establecida oficialmente el 29 de agosto de 1900 por el Consejo Nacional de Educación, a partir de una iniciativa impulsada por Estanislao Zeballos. La primera celebración se realizó al año siguiente, en 1901, con el objetivo de promover el cuidado y la protección de las superficies arboladas.

Más de un siglo después, la fecha mantiene plena vigencia. Los árboles ayudan a capturar dióxido de carbono (CO₂), liberar oxígeno, regular la temperatura y mejorar la calidad del aire. También contribuyen a reducir la erosión del suelo y a absorber parte del agua de lluvia, ayudando a disminuir el impacto de algunos fenómenos meteorológicos.

Un refugio para la biodiversidad

Los árboles no son solamente grandes productores de oxígeno. También funcionan como verdaderos ecosistemas: sus ramas, troncos, raíces y hojas ofrecen alimento y refugio para aves, insectos y otras especies.

Además, determinadas especies tienen un enorme valor natural y cultural. Un ejemplo es el pehuén o araucaria, característico de la Patagonia, especialmente de la zona del Parque Nacional Lanín. Algunos ejemplares pueden vivir durante más de un milenio.

Por qué son tan importantes los árboles

Entre sus principales beneficios se encuentran la capacidad de dar sombra y reducir el calor en las ciudades, almacenar carbono, proteger los suelos, disminuir la contaminación sonora y filtrar partículas presentes en el aire.

También colaboran con el ciclo del agua, ya que sus copas y raíces ayudan a retener parte de las precipitaciones y favorecen la infiltración. A su vez, los espacios arbolados generan ambientes más amigables para distintas especies y mejoran la calidad de vida de quienes viven en zonas urbanas.

Por eso, el Día del Árbol en Argentina no es solamente una efeméride: también funciona como un recordatorio sobre la importancia de conservar los bosques, cuidar el arbolado urbano y sumar nuevas especies de manera responsable.

En tiempos de cambio climático y pérdida de biodiversidad, plantar, cuidar y proteger un árbol es también una forma concreta de cuidar el ambiente.