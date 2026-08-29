San Carlos, La Plata: una pelea entre vecinos terminó con un joven muerto

Un joven de 25 años fue asesinado a puñaladas este sábado en el barrio San Carlos de La Plata, luego de una pelea entre vecinos. Por el hecho, la Policía aprehendió a un hombre de 24 años, señalado como presunto autor del ataque.

El episodio ocurrió en inmediaciones de 139 y 35, donde, de acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, se produjo una confrontación entre vecinos a raíz de problemas que vendrían de larga data.

En medio de la pelea, Braian Yamil Alvarez recibió varias heridas de arma blanca en el torso y la espalda. Las lesiones fueron de gravedad y provocaron su muerte.

Tras un llamado de alerta, efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar y aprehendieron a Alessandro Luis Medina, de 24 años, quien quedó a disposición de la Justicia como sospechoso de haber cometido el homicidio.

La investigación por el crimen

Luego del ataque, la zona fue preservada para permitir el trabajo de los peritos. La investigación busca reconstruir qué ocurrió durante la pelea y determinar cómo se desencadenó la agresión que terminó con la muerte del joven.

La causa quedó en manos de la Justicia platense, que deberá avanzar con las pericias y tomar declaraciones para establecer las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad penal del sospechoso.

El sospechoso y sus antecedentes

Según los registros policiales, Medina había sido mencionado anteriormente en investigaciones por distintos hechos de robo. Entre esos antecedentes figuran actuaciones iniciadas en 2022, 2024 y 2025 en La Plata.

Sin embargo, al momento de su aprehensión, no registraba una orden de captura activa, de acuerdo con el Sistema Capturas V4.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar la situación procesal del joven aprehendido y definir la calificación legal correspondiente por la muerte de Braian Yamil Alvarez.