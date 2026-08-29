Buscan a Felipe, el perrito de Florencio Varela que se volvió viral tras desaparecer

La búsqueda de Felipe, un perrito perdido en Florencio Varela, comenzó a multiplicarse en redes sociales y distintos medios locales se hicieron eco del pedido de ayuda de su familia. Desde que desapareció, buscan cualquier dato que permita encontrarlo y que pueda volver a casa.

Felipe es un perrito mestizo tipo barbincho, de pelo largo y tricolor. Tiene una característica particular que puede ayudar a reconocerlo: una manchita blanca en el lomo y las patitas blancas.

Su familia contó que lo vio por última vez en la estación Axion ubicada sobre calle Mitre, en Florencio Varela. Desde entonces recorren la zona y piden a los vecinos que estén atentos por si aparece en alguna calle, plaza o comercio.

Una historia que empezó con un rescate

Felipe llegó a su familia después de ser rescatado en 2020. Lo habían publicado en Facebook y, al enterarse, su actual dueña viajó hasta Temperley para buscarlo, aproximadamente un mes antes del comienzo de la pandemia.

Durante un tiempo vivió en la casa de la mamá de su dueña y, hace unos dos meses, se mudó con ella a la vivienda que alquila actualmente.

La desaparición ocurrió durante una rutina que, según contó su familia, era habitual. Felipe salió al patio por la mañana para hacer sus necesidades y mientras su dueña se preparaba para volver a acostarse, el perro permaneció unos minutos afuera.

En ese momento, el portón de la vivienda estaba abierto porque otro inquilino se encontraba entrando cosas. Felipe aprovechó esa circunstancia y salió del lugar.

“Es super tranquilo, dormilón y compañero”

La familia describe a Felipe como un perro muy tranquilo, dormilón y compañero, acostumbrado a pasar la mayor parte del tiempo dentro de la casa.

Por eso, quienes participan de la búsqueda remarcan la importancia de revisar especialmente los alrededores de la zona donde fue visto por última vez y prestar atención a cualquier perro que coincida con sus características.

Su familia todavía mantiene la esperanza de encontrarlo y pide que quienes tengan información no duden en comunicarse.

📞 Contacto: 11-2326-7995

📱 Alternativo: 11-7361-1783

Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave para que Felipe vuelva a casa. La familia pide compartir la publicación para ampliar la búsqueda en Florencio Varela y alrededores.