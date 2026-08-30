Adiós al Santa Evita: “Cerramos. Fue Milei”

El restaurante Santa Evita de Palermo anunció su cierre, jaqueado por la crisis de consumo. “Lo dimos todo. Fue hermoso mientas duró. Estamos hasta el 30 de septiembre”, anunciaron los responsables del local.

“Con muchísimo dolor les contamos que este proyecto, que está cumpliendo ocho años y del que ustedes fueron parte fundamental, cierra sus puertas. Fueron ocho años difíciles pero hermosos en los que hicimos lo que más nos gusta: dar de comer”, explicaron Flor y Gonza.

Acto seguido, pusieron de relieve que “como no se puede ser feliz en soledad, y tenemos el deseo de disfrutar mucho este último mes, queremos volver a verlos una vez más. Vamos a estar llenos de eventos. Van a poder venir a muchos shows del Santa Cultural”.

“Van a tener la oportunidad de comer por última vez el locro del Gonza, el histórico flan de Flor o clásicos de otros tiempos”, sumaron.

“Y agárrense porque va a haber sorpresas de todo tipo. También, durante septiembre, ustedes van a poder llevarse algunos de nuestros platos a casa y que estos sabores duren un poco más. Hasta el 30 de septiembre, juntémonos a comer, a celebrarnos, a abrazarnos y darnos besos”, arengaron.

“Fue hermoso mientras duró. Gracias a todos y a todas porque esto, que no vamos a olvidarnos más, lo construimos juntos”, sumaron.

Finalmente, reflexionaron: “El Santa Evita cierra pero sigue latiendo en nuestro corazón el deseo de darles de comer, de compartir música con ustedes, de seguir unidos en comunidad. Así que ya estamos pensando cómo hacemos para que, en menos de lo que canta un gallo, podamos volver a ofrecerles todo esto y más”.

“Santa Evita sigue latiendo”, sentenciaron desde el local de Julián Álvarez 1479.