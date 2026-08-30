Policías brutalmente agredidos al intentar acarrear un auto mal estacionado en Villa Tranquila

Un operativo policial por el acarreo de un auto mal estacionado derivó en un salvaje enfrentamiento en Villa Tranquila, partido de Avellaneda, que dejó como saldo al menos cuatro efectivos heridos y un hombre baleado, aunque fuera de peligro. Prácticamente toda la secuencia de la reyerta fue registrada por algunos vecinos.

El desmadre ocurrió pasadas ls 16.30 horas del viernes, en calle Estévez al 800 y se originó cuando una sargento que patrullaba por la zona detectó un automóvil mal estacionado. Al solicitarle al conductor que lo mueva, el dueño del coche se negó.

Así las cosas, la uniformada -que sería vecina del lugar- contactó telefónicamente a la encargada del área de Cuidadores Ciudadanos y solicitó una grúa municipal, que llegó en minutos.

Al iniciarse el procedimiento para el acarreo, vecinos de la zona se concentraron de manera hostil y comenzaron a agredir físicamente a la sargento, quien cayó al suelo y fue despojada de su chaleco antibalas y de un cargador de su pistola reglamentaria.

En tanto, un móvil de apoyo que recorría el sector llegó al lugar, pero sus ocupantes también fueron superados en número y el sargento a cargo fue reducido y una mujer tomó su pistola reglamentaria.

Fue en el marco de ese forcejeo que se produjo un disparo y un adulto mayor resultó herido de bala en el hombro derecho. De todas maneras, el efectivo logró recuperar el arma a los pocos segundos.

#Policiales 👮🏽‍♀️👮🏽‍♂️ Brutal ataque a policías en Villa Tranquila: cuatro heridos y un hombre baleado



Un operativo por un auto mal estacionado terminó en un violento enfrentamiento en Villa Tranquila, partido de Avellaneda. Al menos cuatro policías resultaron heridos, una agente fue… pic.twitter.com/7zLgO727HX — ANDigital (@ANDigitalOK) August 30, 2026

Cuando los agresores arrojaban todo tipo de objetos contundentes, otro de los policías apostados en el lugar efectuó disparos hacia una zona segura para poder retirarse y resguardarse. En esa huida, un patrullero fue destrozado.

La Unidad Fiscal de Instrucción Nº 3 inició actuaciones por los delitos de daño, atentado a la autoridad, robo y lesiones agravadas, así como por violación a la tenencia y manipulación de armas por parte del personal policial.

En tanto, la UFI Nº 4 dispuso la identificación de los efectivos que intervinieron y el secuestro del armamento de los dos policías que efectuaron disparos, sin adoptar ninguna medida por el momento.