Callejero Fino fue detenido en Tigre: iba en una camioneta sin patente y con un arma

El cantante de RKT ‘Callejero Fino’, cuyo nombre real es Simón Alvarenga, fue detenido este domingo en el partido de Tigre durante un operativo policial en el que los efectivos encontraron un arma dentro de la camioneta en la que se trasladaba.

El procedimiento se realizó durante la mañana en la zona de Villa La Ñata, cuando agentes que realizaban tareas preventivas detectaron una Volkswagen Amarok que circulaba sin patente.

La irregularidad del vehículo derivó en la identificación de sus ocupantes y en una requisa. Según informaron fuentes policiales, dentro de la camioneta encontraron una pistola Glock calibre .40 que tenía la numeración limada.

Junto al artista viajaba Steven Joel Ricca, de 27 años, domiciliado en Presidente Derqui. El joven también quedó involucrado en el procedimiento y fue puesto a disposición de la Justicia.

El operativo que terminó con la detención

El control vehicular fue realizado por la Patrulla Municipal de Tigre, con efectivos policiales que cumplían tareas adicionales, durante un recorrido preventivo en la zona de calle Italia y Ruta 27.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hallazgo del arma se produjo luego de que los agentes detectaran que la camioneta circulaba sin patente.

Ahora la investigación deberá establecer a quién pertenece el arma, por qué se encontraba dentro del vehículo y cuál era la situación de cada uno de los ocupantes al momento del procedimiento.

Iban a un cumpleaños

Según trascendió, Callejero Fino y Ricca se dirigían a una quinta de la zona para participar del cumpleaños de J Rei, pareja de la cantante María Becerra.

La causa quedó en manos de la UFI Descentralizada de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Iribarren, perteneciente al Departamento Judicial San Isidro.

La Justicia deberá avanzar con las pericias correspondientes y definir la situación procesal de Callejero Fino y su acompañante, además de determinar las eventuales responsabilidades vinculadas con el arma secuestrada.