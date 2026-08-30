Dibu Martínez fue presentado en Chelsea y jugó de arranque ante Brighton

Emiliano “Dibu” Martínez tuvo un debut exprés con la camiseta del Chelsea. Apenas unas horas después de ser presentado oficialmente como nuevo arquero del club londinense, fue titular en el triunfo por 4-3 ante Brighton & Hove Albion, por la segunda fecha de la Premier League.

El argentino llegó procedente del Aston Villa y su incorporación se había cerrado durante la semana. Sin embargo, la oficialización se produjo este domingo y prácticamente de inmediato quedó a disposición del entrenador para disputar su primer partido en Stamford Bridge.

Dibu arrancó bajo los tres palos en un encuentro cargado de goles. Chelsea golpeó fuerte en el primer tiempo y se fue al descanso con ventaja de 3-1 gracias a los tantos de Roméo Lavia, Pedro Neto y João Pedro. Para Brighton había descontado Malick Yalcouyé.

Un segundo tiempo con final abierto

El equipo visitante volvió a meterse en partido tras un gol en contra de João Pedro, que dejó el marcador 3-2. Pero Chelsea logró recuperar aire con una aparición de Cole Palmer a los 74 minutos, que puso nuevamente dos goles de diferencia.

Brighton no se rindió y en el tiempo agregado encontró otro descuento a través de Pascal Groß, aunque no le alcanzó para evitar la victoria del conjunto local, que terminó imponiéndose 4-3.

Así, Dibu Martínez comenzó su etapa en Chelsea con una victoria, en un debut prácticamente inmediato que lo tuvo como protagonista desde el primer minuto.

Un debut con miradas importantes en Stamford Bridge

El partido también tuvo dos espectadores de lujo: Carlo Ancelotti, entrenador de la Selección de Brasil, y Thomas Tuchel, actual técnico de Inglaterra, estuvieron presentes en Stamford Bridge.

La particularidad estuvo en que dos de los futbolistas que marcaron para Chelsea, João Pedro y Cole Palmer, no fueron incluidos en las convocatorias de Brasil e Inglaterra, respectivamente, para el Mundial.

Para Martínez, mientras tanto, el estreno significó el comienzo de una nueva etapa en su carrera después de varias temporadas como una de las figuras del Aston Villa y de la Selección argentina.