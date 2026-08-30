Alejandro Lerner hizo una polémica comparación en lo de Mirtha y recibió críticas

Alejandro Lerner fue uno de los invitados de “La Noche de Mirtha” y protagonizó uno de los momentos más comentados del programa. Mientras analizaba la situación política y social de la Argentina, realizó una comparación que rápidamente generó críticas en las redes sociales.

Durante la charla con Mirtha Legrand, el músico reflexionó sobre la corrupción y sostuvo que cuando se vuelve estructural termina formando parte de la cultura de una sociedad.

“Yo creo que cuando la corrupción es estructural, después es peor porque se vuelve cultural”, planteó Lerner. También destacó que la Argentina es un país con muchos recursos y consideró que, pese a las dificultades, todavía tiene margen para salir adelante.

El cantante habló además de la necesidad de contar con un proyecto de país a largo plazo y de sostenerlo en el tiempo para que los argentinos puedan atravesar los esfuerzos necesarios para lograr cambios.

La frase que generó polémica

Sin embargo, una de sus declaraciones fue la que terminó provocando mayor repercusión. Al referirse a las consecuencias de las decisiones políticas de las últimas décadas, Lerner comparó la situación argentina con una víctima de abuso.

“Argentina es como una mujer abusada por nuestros propios dirigentes”, expresó el artista durante la conversación.

#Funado 🎤🔥 Polémica con Alejandro Lerner: comparó a la Argentina con “una mujer abusada” y recibió fuertes críticas



Alejandro Lerner quedó en el centro de la polémica tras su participación en La Noche de Mirtha. Mientras reflexionaba sobre la situación política y social del… pic.twitter.com/hZl7KlpU57 — ANDigital (@ANDigitalOK) August 30, 2026

La frase no tardó en circular en redes sociales y generó una ola de cuestionamientos. Algunos usuarios consideraron desafortunada la comparación y cuestionaron que se utilizara una situación de violencia de género para describir la realidad política y económica del país.

Entre los comentarios que se viralizaron aparecieron críticas como “es horroroso lo que dice” y “qué horrible comparación”, mientras otros usuarios cuestionaron directamente la elección de las palabras utilizadas por el músico.

Más allá de la polémica, la intervención de Lerner convirtió su participación en “La Noche de Mirtha” en uno de los momentos más comentados de la televisión del fin de semana.