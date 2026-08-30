Vacuna personalizada contra el melanoma: qué se sabe del nuevo tratamiento

Un nuevo tratamiento personalizado contra el melanoma generó entusiasmo entre especialistas luego de obtener resultados positivos en un ensayo clínico de fase III, el último gran paso antes de que una terapia pueda incorporarse a la práctica médica.

El desarrollo, denominado intismeran autogene, utiliza tecnología de ARN mensajero y está pensado para pacientes que tuvieron un melanoma de alto riesgo y cuyo tumor fue removido mediante cirugía. El objetivo es reducir las posibilidades de que células cancerosas que hayan quedado en el organismo vuelvan a generar la enfermedad o produzcan metástasis.

A diferencia de las vacunas tradicionales que buscan prevenir una infección antes de que ocurra, en este caso se trata de una inmunoterapia personalizada. La preparación se diseña a partir de una muestra del propio tumor del paciente.

¿Cómo funciona la vacuna personalizada?

Los investigadores analizan las características genéticas del tumor y seleccionan determinadas alteraciones capaces de generar proteínas anormales, conocidas como neoantígenos. Con esa información se fabrica una fórmula de ARN mensajero que puede incluir instrucciones para reconocer hasta 34 de esos blancos.

La idea es entrenar al sistema inmunitario para que pueda identificar y atacar con mayor precisión las células tumorales que eventualmente permanezcan en el organismo después de la cirugía.

El tratamiento no se utiliza de manera aislada. En el ensayo fue combinado con pembrolizumab, un medicamento de inmunoterapia que ya se utiliza contra distintos tipos de cáncer, incluido el melanoma.

En términos simples, mientras la terapia personalizada busca ayudar a las defensas a reconocer las células tumorales, el pembrolizumab actúa sobre los mecanismos que pueden frenar la respuesta del sistema inmunitario.

Más de mil pacientes participaron del ensayo

El estudio de fase III incluyó a 1.137 personas con melanomas de estadios IIB a IV. De acuerdo con los resultados comunicados por las compañías responsables del desarrollo, la combinación logró una mejora estadísticamente significativa y clínicamente relevante en la supervivencia libre de recurrencia frente al uso de pembrolizumab solo.

El dato es alentador, pero todavía existe una parte importante de la información que no fue difundida públicamente.

El dato clave que todavía falta

Las empresas responsables del tratamiento, Moderna y Merck/MSD, todavía no informaron en detalle cuál fue la magnitud de la reducción del riesgo de recaída o de metástasis en este ensayo de fase III.

Tampoco se conocen todavía todos los resultados por grupos de pacientes, los datos completos sobre calidad de vida ni información suficientemente madura para determinar si la terapia genera un beneficio en la supervivencia global.

Además, algunos porcentajes que circularon recientemente en redes y medios —como una reducción del 49% en el riesgo de recurrencia o muerte y del 59% en el riesgo de metástasis a distancia o muerte— corresponden a un estudio anterior de fase IIb, realizado con apenas 157 pacientes, y no al nuevo ensayo de fase III.

Por eso, aunque el avance resulta prometedor, los especialistas mantienen cierta cautela. Todavía resta conocer los resultados completos y analizar qué tan viable es producir un tratamiento de este tipo para cada paciente, además de determinar cuánto costaría y cómo podría incorporarse a los sistemas de salud.

El resultado de fase III representa un paso importante para las terapias personalizadas contra el cáncer y podría abrir la puerta a estrategias similares frente a otros tumores. Sin embargo, todavía no significa que exista una vacuna que cure el melanoma: falta conocer los datos completos y comprobar cuánto beneficio real aporta a largo plazo.