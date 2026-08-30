Maxi López le respondió a Wanda Nara y dejó una frase que reavivó la tensión

Maxi López decidió responderle públicamente a Wanda Nara después de que la empresaria reaccionara a sus declaraciones en PH: Podemos Hablar, donde el exfutbolista contó algunas experiencias que tuvo durante su carrera en Rusia.

A través de sus historias de Instagram, López buscó aclarar el contexto de aquellos episodios y aseguró que ocurrieron antes de conocer a Wanda. “Los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos”, escribió, mencionando a su expareja por su segundo nombre.

El exjugador remarcó además que en ese momento no estaban juntos ni casados y cuestionó que situaciones del pasado fueran interpretadas desde el presente.

“El pasado no se puede reescribir según el momento”, expresó López, en una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Maxi López eligió no entrar en detalles

Más allá del cruce, el exfutbolista aclaró que no pretende profundizar públicamente sobre su vida privada y explicó que tomó esa decisión principalmente por sus hijos.

“Por respeto a nuestros hijos, no voy a entrar en provocaciones ni en detalles privados”, manifestó.

López también recordó que durante su relación con Wanda ambos atravesaron situaciones vinculadas a publicaciones y conflictos de aquella época. En ese sentido, sostuvo que cada uno conoce lo que vivió y cuándo ocurrió.

“Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió”, señaló, antes de cerrar su mensaje con una definición contundente: “Yo elegí seguir adelante”.

Qué había dicho Wanda Nara

La respuesta llegó después de que Wanda Nara publicara una serie de historias tras escuchar las declaraciones de su exmarido en televisión.

La empresaria aseguró que recién ahora conocía determinados aspectos de la vida de López durante su etapa en Rusia y dejó entrever que algunas situaciones del pasado modificaron su mirada sobre las decisiones que tomó en aquel momento.

“Dios sabe las decisiones que el destino nos hace tomar, porque ve cosas que nosotros no vimos. También te lo perdono, Max”, escribió Wanda.

Además, aprovechó la situación para dejar una reflexión dirigida a otras mujeres sobre la importancia de tener independencia económica: “Mujeres: salgan a trabajar, hagan sus vidas. ¡No dependan!”, publicó.

El nuevo cruce volvió a poner a Wanda Nara y Maxi López en el centro de la escena, aunque esta vez por una historia ocurrida muchos años atrás y que ambos decidieron abordar públicamente desde sus redes sociales.