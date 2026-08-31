Comienza un nuevo plan de lucha federal en áreas estratégicas del Estado

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un plan de lucha de los trabajadores de Fabricaciones Militares. Las jornadas comienzan este lunes 31 en la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán, Rosario, continúan el martes en las plantas de Villa María y Río Tercero Córdoba y concluyen el miércoles a las 11 en la sede central de Fabricaciones Militares, en la Ciudad de Buenos Aires.

La secretaria adjunta de ATE, Mercedes Cabezas, advirtió que “hay un desfinanciamiento muy claro de todos los sectores del Estado, pero en Fabricaciones Militares el Gobierno, mediante decretos, habilitó el cherry picking”.

“Esto significa que quien licite puede quedarse con lo que genera rentabilidad (por ejemplo, munición de alto calibre para exportación) y dejar al Estado con las líneas deficitarias, sin obligación de integralidad”, detalló.

Tenemos trabajadores y trabajadoras civiles de las #FuerzasArmadas que cobran $400.000. ¿Quién puede vivir con ese salario? Desfinancian la obra social OSFA: no hay insumos ni turnos, los trabajadores de la salud se van y la desidia es total. Las familias están desesperadas.… pic.twitter.com/Mbmk1ZF5nI — Maria Mercedes Cabezas (@MercedesCabezas) August 27, 2026

El miércoles 2, los trabajadores de Fabricaciones Militares viajarán a la Capital Federal para concentrarse en la sede central y local comercial minorista de la entidad (Edificio Firenze, Avenida Cabildo 65). Allí a partir de las 11 realizarán una conferencia de prensa en la que detallarán el estado de situación del sector.

Paro de aeronáuticos

El jueves 3 y el viernes 4 de septiembre, los trabajadores de ATE en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) realizarán paros escalonados de 9 a 12 y de 18 a 21 por reclamos salariales y laborales. La medida podría afectar los servicios aéreos en Aeroparque y Ezeiza, lo que generaría complicaciones para los pasajeros de todo el país.

“Siempre que realizamos una medida de fuerza en los aeropuertos advertimos que lo último que queremos es perjudicar a los usuarios, pero las autoridades, al no sentarse a dialogar, nos empujan a esto”, anexó Cabezas.

Y sentenció: “Si hay algo que caracteriza a este Gobierno es hacer caso omiso a lo que le pasa a la gente. Tenemos trabajadores endeudados y con salarios que no cubren la canasta básica; es legítimo que puedan expresar su descontento cuando no hay otra salida posible”.

