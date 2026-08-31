Drama en Pablo Nogués: beba de 5 meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía

Una beba de cinco meses murió tras ser atacada por un perro de raza pitbull mientras dormía en una casa de la calle O’Brien al 4300, en Ingeniero Pablo Nogués, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

Según el parte policial reseñado por TN, el animal ingresó a la casa durante un descuido, la mordió en la cabeza y le provocó heridas de extrema gravedad.

La víctima, identificada como Emma, fue trasladada de urgencia al Hospital de Trauma y Emergencias Federico Abete. Allí permaneció en estado reservado y los médicos realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarla.

Micaela, tía de la beba, contó al Canal Provincial que la mamá tomó a su hija en brazos y salió a la calle para pedir ayuda. Según su relato, llevaba a la nena “toda ensangrentada” y, en medio de la desesperación, tropezó y cayó al piso cuando estaba por llegar a la esquina. Poco después recibieron asistencia y trasladaron a la pequeña al centro asistencial, donde lamentablemente se confirmó su muerte.

La mujer explicó que los dueños del pitbull serían familiares de la mamá de la víctima y reveló asimismo que el perro ya había protagonizado otros ataques en el barrio: aseguró que había matado a otros animales y mordido a un vecino.

Después de la denuncia, personal de Zoonosis retiró al perro de la casa y lo trasladó a una dependencia municipal. De acuerdo con la información publicada publicada por medios locales, el animal permanecerá alojado bajo observación sanitaria obligatoria durante diez días, por disposición judicial.

Resta consignar que el caso quedó judicializado y se avanza con la recolección de testimonios para reconstruir la mecánica del ataque y determinar si existieron responsabilidades de los propietarios.

