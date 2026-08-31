El exministro de Economía de la Nación, Hernán Lacunza, reiteró que el PRO debe competir separado de La Libertad Avanza en 2027, al tiempo que también se diferenció de la fuerza violeta al defender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

“Yo creo que hay que ir separados, porque hay que ofrecerle a la sociedad alternativas”, expuso en declaraciones a Radio Splendid, para luego dar cuenta que “nuevas voces nos van a obligar a competir, nos van a obligar a ser mejores”.

#Elecciones2027 🗳️⚡ Lacunza pidió que el PRO vaya separado de La Libertad Avanza en 2027



El exministro de Economía Hernán Lacunza se metió de lleno en la discusión sobre el futuro electoral del PRO y planteó que el partido debería competir con candidatos propios y por fuera de… pic.twitter.com/WtlhU9Efa0 — ANDigital (@ANDigitalOK) August 31, 2026

En cuanto al esquema electoral vigente, echó por tierra la posibilidad de definir los postulantes mediante acuerdos entre cúpulas partidarias. “Que elija la gente”, dijo al respaldar la continuidad de las PASO.

En materia económica, habló de un escenario de “luces y sombras” y advirtió que “ya no es el changuito del supermercado predecible, sino cuánto dinero tengo en la billetera”.

Del mismo modo, Lacunza alertó sobre el aumento de la morosidad, cifrando en cerca de 5,8 millones las personas con problemas de pago por una suma de créditos personales, altas tasas, menor licuación de cuotas y falta de educación financiera.

