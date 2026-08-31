Golpe al narcotráfico en el Conurbano sur: 30 allanamientos y más de 4 kilos de drogas secuestrados

Un importante operativo contra el narcotráfico se llevó adelante en las últimas horas en Florencio Varela y Quilmes, donde efectivos de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales realizaron 30 allanamientos destinados a desarticular una organización dedicada presuntamente al abastecimiento, distribución y comercialización de estupefacientes, informaron desde la fuerza.

Los procedimientos incluyeron tres campos, tres búnkeres y un allanamiento de urgencia, y terminaron con 18 personas aprehendidas, además del secuestro de drogas, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, teléfonos celulares y distintos elementos que serán incorporados a la investigación.

La causa se inició a partir de tareas investigativas que incluyeron vigilancias, seguimientos, relevamientos territoriales, filmaciones y análisis de comunicaciones. De acuerdo con los investigadores, esas medidas permitieron establecer la existencia de una estructura narcocriminal que habría utilizado vendedores, “bolseros”, “satélites” y distintos puntos de venta conocidos como búnkeres.

Según la pesquisa, la organización estaría presuntamente liderada por Nelson Adrián Prieto Grance, de 24 años, conocido con los alias de “Paraná” o “Parancito”, quien también sería investigado en otras causas relacionadas con hechos de sicariato y homicidio.

Durante los procedimientos fueron secuestrados 3,8 kilos de marihuana, distribuidos en diferentes envoltorios, dosis, bloques y cogollos; 307 gramos de clorhidrato de cocaína y 204 gramos de pasta base, además de una sustancia granulada compatible con material utilizado como sustancia de corte.

El operativo también permitió sacar de circulación un importante arsenal. Los investigadores incautaron cinco revólveres de distintos calibres, entre ellos .38, .32 y .357 Magnum, además de una pistola Glock calibre 9 milímetros y numerosas municiones.

Entre los elementos secuestrados también aparecen 16 teléfonos celulares, tres equipos de comunicación tipo handy, balanzas digitales, recortes de nylon, pipas, cucharas con vestigios de cocaína, anotaciones y otros elementos que serían compatibles con la actividad investigada.

La Policía encontró además 2.900 dólares, 621.500 pesos argentinos y 122.000 guaraníes, dinero cuya procedencia será materia de análisis judicial.

En cuanto a los vehículos, fueron secuestrados un automóvil Chery/Emgrand sin chapa patente colocada, una motocicleta Honda XR 125 y un cuadro de motocicleta Zanella con la numeración suprimida.

Durante los allanamientos también fueron encontrados dos chalecos antibalas con fundas policiales y numeración suprimida, elemento que será sometido a peritajes para determinar su procedencia.

Detenidos con antecedentes

Entre los aprehendidos se encuentra Matías Damián Rosales, a quien el fiscal interviniente le imputó, en principio, el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación también detectó la situación de Rocío Belén López, de 36 años, quien debía cumplir arresto domiciliario en el marco de una causa vinculada con la Ley 23.737 y no se encontraba en el domicilio al momento del procedimiento.

Como parte del operativo, y con el objetivo de impedir que los lugares utilizados para la venta de drogas volvieran a funcionar, los búnkeres identificados como puntos de comercialización fueron derribados mediante un trabajo conjunto entre los investigadores y personal municipal.

Los procedimientos fueron supervisados por funcionarios de la Fiscalía interviniente, mientras que todo el material secuestrado quedó a disposición de la Justicia.

La causa tramita por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la UFI Descentralizada N.º 1 de Estupefacientes de Florencio Varela, a cargo del fiscal Leonardo Valli, y del Juzgado de Garantías N.º 6 del Departamento Judicial Quilmes.

Resta precisar que la investigación continúa para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y profundizar el rol que habría cumplido cada integrante dentro de la estructura investigada.