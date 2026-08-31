Abandono libertario: el fuerte mensaje de Majo Granatto tras la consagración de Las Leonas

Tras la tercera estrella bordada por Las Leonas, la capitana de la Selección Argentina de hockey sobre césped, Majo Granatto, puso en valor el logro teniendo en cuenta la progresiva desinversión del Estado desde la asunción de Javier Milei.

“Necesitamos mucha más inversión en el deporte. Si esto lo hicimos con lo que tenemos, imaginate con más apoyo. El deporte es inclusión, es derecho, es igualdad. Y creo que nosotras como equipo intentamos transmitir también esos valores”, enfatizó.

#OrgulloNacional 🏑🇦🇷 Majo Granatto alzó la voz tras el título mundial: “Necesitamos mucha más inversión en el deporte”



Después de la histórica consagración de Las Leonas, la capitana María José Granatto aprovechó el regreso al país para dejar un fuerte mensaje sobre las… pic.twitter.com/S9ZporAbdm — ANDigital (@ANDigitalOK) August 31, 2026

A su llegada a Ezeiza, la referente albiceleste reflexionó: “Todos estos años de esfuerzo, años de soñarlo, muchas derrotas también. Muchas derrotas porque hubo que pasarlas para hoy poder levantarla. Y no cambio nada. Todo lo que vivimos, todo lo que trabajamos para que esto sea posible”.

“Es un poco nuestra esencia, lo que hace a nosotras. Sabemos que, como argentinas, todo nos cuesta un poquito más, pero ojalá que esto sea un puntapié para que todo mejore”, insistió la deportista.

“Para que las condiciones mejoren, para que tengamos realmente la importancia que necesitamos para que este deporte siga creciendo”, completó.

Mensaje a la juventud

Finalmente, envió un mensaje a los y las jóvenes que se están iniciando en el camino del hockey: “Que sueñen, que sueñen siempre. Con esfuerzo, con sueños y oportunidades a veces las cosas se dan. Que disfruten mucho que es el deporte más lindo del mundo”.