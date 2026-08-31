Berisso se prepara para la Fiesta Provincial del Inmigrante: todas las actividades

Organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras de Berisso, con el auspicio de la Municipalidad de Berisso, se llevará adelante la 49ª Fiesta Provincial del Inmigrante, una celebración que reúne las tradiciones, culturas y expresiones de las colectividades que forman parte de la identidad de la ciudad.

Las actividades se desarrollarán durante septiembre y octubre e incluirán celebraciones religiosas, la tradicional Posta del Inmigrante, el Desembarco de los Inmigrantes, el Concurso de Sabores de Berisso, festivales de colectividades, propuestas gastronómicas, espectáculos culturales y las elecciones de los representantes culturales.

Cronograma de actividades

Viernes 4 de septiembre

19:00 hs. Celebración Litúrgica Ecuménica Interreligiosa.

Parroquia María Auxiliadora – Calle 10 N° 4450.

Sábado 5 de septiembre

9 hs Jornada de Donación de Sangre

Club Vostok 8 y 165

Domingo 6 de septiembre

15:00 hs. Posta del Inmigrante.

Colectividad Griega – Calle 8 esquina 164.

Domingo 13 de septiembre

12:00 hs. Apertura del Patio Gastronómico.

Avenida Montevideo y Nueva York.

15:00 hs. Desembarco de los Inmigrantes.

Explanada del Puerto La Plata.

Domingo 20 de septiembre

14:00 hs. Concurso de Sabores de Berisso.

Club Almafuerte – Calle 8 y 156 Norte.

FESTIVALES DE COLECTIVIDADES

(Avenida Montevideo entre 10 y 11)

Sábado 26 de septiembre

12:00 hs. Festival de Colectividades, Patio Gastronómico y Paseo de Artesanos.

18:00 hs. Presentación de Representantes Culturales.

Parque Cívico.

Domingo 27 de septiembre

12:00 hs. Festival de Colectividades, Patio Gastronómico y Paseo de Artesanos.

Parque Cívico.

Viernes 2 de octubre

20:00 hs. Elección del Embajador Cultural Provincial del Inmigrante.

Parque Cívico.

Sábado 3 de octubre

12:00 hs. Festival de Colectividades, Patio Gastronómico y Paseo de Artesanos.

20:00 hs. Elección de la Embajadora Cultural Provincial del Inmigrante.

Parque Cívico.

Domingo 4 de octubre

12:00 hs. Festival de Colectividades, Patio Gastronómico y Paseo de Artesanos.

16:00 hs. Presentación de las Representantes Culturales Infantiles.

Parque Cívico.

Viernes 9 de octubre

20:00 hs. Noche de Tango y Folclore.

Parque Cívico.

Sábado 10 de octubre

12:00 hs. Festival de Colectividades, Patio Gastronómico y Paseo de Artesanos.

Parque Cívico.

Domingo 11 de octubre

12:00 hs. Festival de Colectividades, Patio Gastronómico y Paseo de Artesanos.

15:00 hs. Desfile de Clausura sobre Avenida Montevideo.

20:00 hs. Show de Cierre.

Parque Cívico.

Así, la 49° Fiesta Provincial del Inmigrante invita a toda la comunidad a participar y disfrutar de una celebración que pone en valor las raíces, las tradiciones y el aporte de las distintas colectividades a la historia y la identidad de Berisso.