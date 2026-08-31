Avanza la construcción de la nueva subida y bajada de Ezpeleta en la AU Buenos Aires-La Plata

La Municipalidad de Quilmes informó que avanza la construcción de la nueva subida y bajada de Ezpeleta de la Autopista Buenos Aires-La Plata, una obra de infraestructura urbana efectuada de manera articulada con la empresa Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) y financiada con fondos 100% municipales.

Según se destacó, la intervención -uno de los compromisos asumidos por Mayra Mendoza en el Plan Bienal 2025/27- será de vital importancia para los vecinos y vecinas de la zona acortando sus tiempos de viaje.

El proyecto consiste en la construcción de ramas de salida y entrada a la Autopista La Plata- Buenos Aires a la altura del Km 25, con estación de peajes en ambos sentidos y conexión a colectoras, previstas con doble sentido de circulación. También se contempla la interconexión entre colectoras, que junto con las rotondas y por medio de un paso en bajo nivel de la autopista permitirán también la conexión y futura continuidad de la avenida Florencio Varela.

En tanto, está prevista la construcción de dos puentes losas de 4 tramos de 8 metros que permite salvar al Canal Aliviador Arroyo Jiménez, y dar continuidad a las colectoras frentistas de los predios de los municipios de Quilmes y Berazategui.

El proyecto permitirá mejorar el acceso y la movilidad del área comprendida entre la bajada de avenida Isidoro Iriarte (Quilmes) y el acceso de avenida 14 (Berazategui), reduciendo la congestión del tránsito que se registra en la actualidad y anticipando futuras necesidades de circulación vinculadas al desarrollo urbano próximo a la traza.

A través de esta obra se le dará continuidad a la avenida Varela, del partido de Berazategui con el sector costero, manteniendo áreas de reserva natural y favoreciendo un desarrollo armónico del sector y permitirá mejorar el eje de conectividad Este-Oeste, a fin de concretar la integración definitiva de Quilmes Centro, Ezpeleta y Bernal con el sector ribereño.

Además de acortar los tiempos de traslado de quilmeños y berazateguenses, la imponente obra potenciará el circuito productivo en el Sur del Conurbano y el desarrollo urbano de la zona. También optimizará la seguridad y dará continuidad al Plan de Mejora y Jerarquización de los Ingresos y Egresos del distrito.

