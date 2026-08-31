Milei aseguró que Argentina “tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1”

El presidente de la Nación, Javier Milei, afirmó este lunes que la Argentina volvió a reunir “las condiciones económicas, institucionales y de infraestructura” que requieren las máximas competencias internacionales del deporte motor. Fue al encabezar el acto de apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires.

“Tenemos la tradición, tenemos los pilotos y ahora estamos volviendo a tener la seriedad institucional que estas categorías exigen antes de elegir un país”, sostuvo el mandatario, y resaltó que el regreso del Congreso Americano de la FIA a la Argentina, después de 15 años, constituye una oportunidad para avanzar en la recuperación del país como destino internacional para el automovilismo. Estuvieron presentes en la ceremonia la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y el presidente la FIA, Mohammed Ben Sulayen.

Asimismo, el líder libertario remarcó que “con nuestra visita puesta en la libertad económica y sus beneficios, y gracias a eliminar el Impuesto País y a bajarle los aranceles a los autos importados, hoy un gran porcentaje de los 0 kilómetros que entran al país no pagan aranceles, lo que implica caídas de precios que llegan hasta casi el 30 %”.

#Entusiasmo 🏎️🇦🇷 Milei aseguró que Argentina está en condiciones de volver a recibir a la Fórmula 1



El presidente Javier Milei manifestó su entusiasmo por un eventual regreso de la Fórmula 1 al país y aseguró que Argentina volvió a reunir las “condiciones económicas,… pic.twitter.com/r3LE3SSSaT — ANDigital (@ANDigitalOK) August 31, 2026

Subrayó que esta reducción de precios “también tiene efectos positivos en materia de seguridad vial” y cuestionó que, “después de décadas de un Estado que encareció artificialmente cada auto nuevo, el parque automotor argentino tiene en promedio casi 15 años de antigüedad; es uno de los más envejecidos de la región”.

Acto seguido, aseveró que “estamos impulsando un cambio de modelo en la gestión y el desarrollo de la infraestructura vial”, y ratificó que “la fórmula para lograr más y mejores obras a mejor precio está en concederle la mayor participación posible al sector privado”.

El Presidente señaló que, pese a que durante años el país dejó de ser considerado para albergar competencias de relevancia internacional, “la pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó”, y enfatizó que “lo único que faltó durante 28 años fue que en Argentina volviera a existir el mercado para una competición de semejante calibre”.

“Hoy los recibimos con las rutas más abiertas que nunca y con la misma vocación de que quien quiera moverse, competir o construir en el país lo puede hacer en libertad”, dijo y aseguró que “Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario”.

