Pimpinela va al cine: la historia de Lucía y Joaquín que faltaba contar

La película que llevará a la pantalla la historia de uno de los nombres más exitosos de la música popular latinoamericana ya se encuentra en etapa de desarrollo y comenzará su rodaje durante 2027.



Pimpinela, el origen de la leyenda será la película que contará la historia de Lucía y Joaquín Galán, los artistas que, a partir de sus propias experiencias de vida, transformaron sus canciones en la banda sonora de millones de personas.

El proyecto, actualmente en etapa de desarrollo, acaba de confirmar un acuerdo de producción entre Fam Contenidos, responsables de títulos como El Potro y Pipa, y Sipur Studios, productores de Bad Boy, en coproducción con Costes Studio y Loishka.

El guion estará a cargo de Mario Segade y Lorena Muñoz, quien además asumirá la dirección. Muñoz es reconocida por su trabajo en películas como Gilda y El Potro.

Lucha, resiliencia y música

Pimpinela, el origen de la leyenda es la historia de Lucía y Joaquín, dos hermanos hijos de inmigrantes que aprendieron desde niños el significado de la lucha y la resiliencia, transformando sus propias experiencias en canciones y esas canciones, en la banda sonora de millones de vidas.

Con el rodaje previsto para 2027, el film llegará a las salas de cine a finales de 2027.