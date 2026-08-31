Martín Menem negó el sobreendeudamiento familiar: “Es insignificante”

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, aseguró que “es muy temprano todavía” para definir candidaturas o alianzas de cara a las elecciones generales de 2027, al tiempo que negó que el endeudamiento familiar sea generalizado.

“Buscan desestabilizar la economía, No creemos que sea necesario que el Estado intervenga, cada vez que Estado, intervino en algo las cosas terminaron peor”, puntualizó el legislador riojano sobre los reclamos por la creciente mora.

Vale mencionar que La Libertad Avanza convocó a comisiones para esta semana para analizar los proyectos de sobreendeudamiento familiar y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en respuesta al pedido de sesión especial de la oposición para el 9 de septiembre, impulsado por más de 130 legisladores.

“La mora empezó a bajar, es dato. Detrás de algunas buenas intenciones está un sector de la política tratando de buscar algún efecto desestabilizador. Lo que se votó el otro día, que por ahí envalentona a un sector, son apartamientos de reglamento para tratar temas”, matizó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Así las cosas, dijo que “vamos a tratar descomprimir algunas situaciones y que se vayan hablando en comisión” pero en la oposición “están buscando que tengamos algún impacto del tipo fiscal para desestabilizar la economía”.

“Diferentes autoridades del Gobierno dijeron cuál es el origen de todo esto. La suba de tasas, que haya un poco de mora, en términos de PBI es insignificante al lado de la cantidad de préstamos que hay en otros países. La mayoría son montos pequeños con altas tasas, que se dispararon a partir de la especulación que llevaron adelante otros sectores a partir de mayo del año pasado”, juzgó.

📌 "NO CREEMOS QUE SEA NECESARIO QUE EL ESTADO INTERVENGA EN EL PROBLEMA DE LA MORA"



Martín Menem @MenemMartin, presidente de la Cámara de Diputados, habló con Ignacio Ortelli @ignacioortelli en #EstaMañana sobre el problema de las deudas bancarias en el país. pic.twitter.com/qFukHoAZiI — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) August 31, 2026

Finalmente, el titular de la Cámara Baja consignó que “en ese momento la gente tuvo miedo, cayó la demanda de dinero, muchos pesos se fueron a dólares. Sumado a las LEFI, que eran una bomba de tiempo, la suba de encajes. Todo eso disparó restricciones al crédito y la suba de tasas, lo que generó un poco de mora. Pero esto se irá resolviendo, ya empezó a bajar”.

Alianza con el PRO

“Me parece lógico que haya todo tipo de intenciones, algunas personales, otras en términos partidarios”, deslizó el líder parlamentario. Luego expuso que la labor conjunta en el Congreso en los últimos dos años y medio con el macrismo ha sido de “una coherencia intachable”, reflejada en el acompañamiento mayoritario a las iniciativas impulsadas por la gestión de Javier Milei.

De todas maneras, pidió sostener la “cautela” en cuanto al eventual frente electoral unificado, ya que las conversaciones tendrán su desarrollo natural.

Acto seguido, hizo foco en que la prioridad “es que la Argentina no vuelva atrás” y para ello deben consolidar un rumbo económico y social que impida el retorno de las políticas vinculadas al kirchnerismo.

📌 "HAY QUE RESOLVER LA REFORMA ELECTORAL PARA PENSAR EN 2027"



Martín Menem @MenemMartin, presidente de la Cámara de Diputados, opinó junto a Ignacio Ortelli @ignacioortelli en #EstaMañana sobre el debate por la eliminación de las PASO. pic.twitter.com/WSDZMhKme1 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) August 31, 2026

“Falta tiempo todavía, nada más que tiempo y las conversaciones se irán al curso normal y probablemente logremos el objetivo del 2027”, concluyó el titular de la Cámara baja.