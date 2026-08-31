Llega a Muy Teatro la segunda temporada de “No matarás (del otro lado)”

El 4 de septiembre reestrena No matarás (del otro lado), una obra de Osvaldo Peluffo y Verónika Ayanz Peluffo, con funciones cada viernes a las 21 horas en Muy Teatro. Las entradas pueden adquirirse vía Alternativa o en la boletería de la sala Humahuaca 4310.

No matarás” (del otro lado) cuenta la historia de un militante montonero que recuerda el atentado al jefe de la Policía Federal, Cesáreo Cardozo, en los años 70. Sus familiares y compañeros de militancia lo acompañan en una noche de locura y muerte.

Este espectáculo, es el segundo de “La trilogía argentina” que comenzó con Ravioles y cuenta la tragedia de nuestro país en los años 70. No matarás (del otro lado) es una parte de nuestra historia que nadie se atrevió a contar (hasta ahora).

Basada en hechos reales y tomando como modelos los testimonios de diversos actores de la época, se presenta como un espectáculo biodramático que toma como punto de partida las cartas de Oscar del Barco.

“No es lo mismo la historia que las memorias que se fueron construyendo sobre esta historia”, dice Hernán Confino.





Con dirección de Osvaldo Peluffo, el elenco está integrado por Juan Pablo Rebuffi, Verónika Ayanz Peluffo, Germán Tirini, Florencia Rey, Daiana Fossati, Ian Mignone y Sofía Ojeda.