La advertencia de Cavallo a Milei sobre el plan económico rumbo a 2027

El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a analizar el rumbo del Gobierno de Javier Milei con una postura marcada por coincidencias conceptuales y severas advertencias técnicas. A través de sus habituales publicaciones en su blog personal e intervenciones mediáticas, el economista ponderó el superávit fiscal alcanzado por la gestión, pero advirtió que el éxito electoral de Milei en las elecciones presidenciales de 2027 dependerá de un cambio profundo en la estrategia cambiaria y monetaria.

Según la visión de Cavallo, la disciplina fiscal ejecutada hasta el momento es un pilar indispensable, pero resulta insuficiente para consolidar el programa a largo plazo si no se eliminan las distorsiones del mercado financiero y se le da previsibilidad institucional al modelo.

Logros fiscales y la advertencia por la "falta de ortodoxia monetaria"

En su diagnóstico, el extitular de la cartera económica elogió la drástica reducción del gasto público, la eliminación del déficit y las modificaciones impulsadas sobre la Carta Orgánica del Banco Central. Sin embargo, marcó una clara diferencia respecto a la conducción de la política monetaria oficial.

Cavallo señaló que la estrategia actual del Banco Central carece de un sistema transparente, advirtiendo que la entidad se ha inclinado por un control cuantitativo del dinero en lugar de aplicar una verdadera ortodoxia monetaria que genere estabilidad duradera.

Críticas al cepo cambiario y la propuesta de competencia de monedas

Uno de los puntos más críticos expuestos por el economista está enfocado en la persistencia de los controles de cambio y la administración de la divisa estadounidense:

Eliminación del cepo: Exigió la quita total de las restricciones cambiarias y la restitución del libre movimiento de capitales.

Peligro de atraso cambiario: Sostuvo que sostener un dólar oficial administrado genera severas inconsistencias que terminan neutralizando los beneficios de la desregulación económica.

Flotación y competencia: Propuso avanzar de forma inmediata hacia un esquema de competencia de monedas con flotación plena, donde el peso y el dólar compitan con las mismas reglas de juego en el mercado.

La mirada puesta en 2027: institucionalidad y riesgo de reversión

Para Cavallo, las decisiones económicas del presente impactarán de lleno en la gobernabilidad y en la campaña para las elecciones de 2027. El exministro alertó que si el oficialismo no avanza en reformas estructurales aprobadas por ley en el Congreso, el programa libertario corre el riesgo de ser revertido por una gestión de distinto signo político.

En ese sentido, remarcó que las transformaciones deben consolidarse como políticas de Estado respaldadas por la sociedad. Solo así, concluyó, el Gobierno podrá dotar al modelo de la solidez necesaria para sostener la confianza de los mercados y maximizar sus posibilidades de continuidad política.