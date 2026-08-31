Alak inauguró una obra vial en Los Hornos que mejora el acceso a dos jardines de infantes

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó la inauguración de la nueva pavimentación asfáltica sobre la calle 65 entre 152 y 153, en la localidad de Los Hornos. La obra incluyó la construcción previa de infraestructura hidráulica clave para optimizar el drenaje urbano y resolver deficiencias históricas en la zona.

“Esta obra da respuesta a un pedido histórico de la comunidad y forma parte del plan que estamos llevando adelante en todos los barrios”, destacó Alak durante la recorrida, en la que estuvo acompañado por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Jorge Jurado, la diputada provincial Lucía Iañez y el concejal Sergio Resa.

Solución hidráulica y accesibilidad para la comunidad educativa

Los trabajos se ejecutaron de manera estratégica frente al Jardín de Infantes Nº 989 y el Jardín Maternal Nº 4. En ese sector, la calzada exhibía un avanzado deterioro, donde la acumulación recurrente de agua y barro sobre el cordón cuneta complicaba el descenso seguro de los niños y el ingreso diario a los establecimientos.

Para revertir este cuadro, la Municipalidad desarrolló una intervención integral:

Conducto pluvial: Se construyó un caño de 60 centímetros de diámetro a lo largo de todo el tramo.

Captación de agua: Se instalaron sumideros para mejorar el escurrimiento en días de lluvia.

Pavimentación: Se colocó la nueva capa de carpeta asfáltica sobre la arteria intervenida.

Avances del Plan 1000 Cuadras en los barrios platenses

La renovación de calle 65 permitió optimizar la circulación vehicular, garantizar entornos escolares seguros y poner en valor el espacio público, respondiendo a un reclamo sostenido de las familias del barrio.

El proyecto está integrado dentro del Plan 1000 Cuadras, la iniciativa oficial de la Comuna platense destinada al reasfaltado, rehabilitación de la red pluvial y mejoras de equipamiento urbano en las distintas delegaciones del partido.