Preocupación en las concesionarias: cayó la venta de 0km en agosto

El mercado automotor registró un nuevo retroceso en los niveles de comercialización. La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que durante agosto de 2026 se patentaron 44.415 vehículos, lo que representa una caída del 19,1% interanual en comparación con las 54.889 unidades alcanzadas en el mismo mes de 2025.

Al realizar el análisis mensual frente a julio —período en el que se habían registrado 45.075 operaciones—, la actividad exhibió una leve contracción del 1,5%. Con estos datos, el acumulado de los primeros ocho meses de 2026 alcanzó las 385.091 unidades, registrando un descenso del 13,3% frente a las 444.256 del mismo lapso del año previo.

Los números del mercado automotor en agosto de 2026

Patentamientos en agosto 2026: 44.415 unidades.

Variación interanual (vs. agosto 2025): -19,1% (54.889 unidades).

Variación mensual (vs. julio 2026): -1,5% (45.075 unidades).

Acumulado 8 meses (enero-agosto 2026): 385.091 unidades.

Variación acumulada (vs. 2025): -13,3% (444.256 unidades).

La mirada de ACARA: demanda selectiva y reconversión del sector

El presidente de la entidad, Sebastián Beato, analizó la coyuntura del rubro y destacó el trabajo conjunto de la cadena de valor para sostener el nivel de ventas:

"El mercado sigue con una demanda selectiva que hay que conquistar y si bien la caída interanual es importante, quiero destacar el esfuerzo que se está haciendo desde toda la cadena de valor para que estos números no sean más abultados".

Asimismo, el directivo se mostró expectante respecto al impacto de la coyuntura económica en el negocio: "Estamos convencidos que en la medida que la actividad económica siga hacia arriba, nuestro sector va a ser destinatario de un mayor número de operaciones, pero hoy nos toca esperar y seguir consolidando una nueva oferta de movilidad que debe sumar a la venta de vehículos, mayores y mejores servicios asociados", concluyó.