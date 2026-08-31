La minería de Bitcoin se une a la IA: Cómo SHRMiner acerca la potencia de la computación en la nube

Las empresas de minería de Bitcoin se están convirtiendo rápidamente en actores importantes dentro del mercado global de infraestructura para inteligencia artificial (IA).

IREN, una empresa conocida originalmente por sus operaciones de minería de Bitcoin a gran escala, informó que sus ingresos por servicios de IA en la nube aumentaron casi ocho veces, pasando de 16,4 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2025 a 128,8 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2026. La empresa señaló que sus últimos resultados reflejan una transición continua desde la minería de Bitcoin hacia los servicios de IA en la nube, a medida que sigue creciendo la demanda de centros de datos, capacidad energética y computación de alto rendimiento. Consulta los resultados del ejercicio fiscal 2026 de IREN.

Este cambio pone de manifiesto una tendencia más amplia. Tanto la minería de criptomonedas como la computación para IA dependen de grandes centros de datos, suministros de energía fiables, sistemas de refrigeración y una asignación inteligente de los recursos informáticos. A medida que estas industrias se acercan cada vez más, el acceso a la potencia de computación se está convirtiendo en uno de los recursos más valiosos de la economía digital.

SHRMiner hace más accesible la potencia de computación en la nube

En este contexto, la plataforma de minería en la nube SHRMiner ofrece a los usuarios de criptomonedas una forma más sencilla de acceder a infraestructura de minería sin tener que comprar ni mantener equipos físicos.

SHRMiner funciona mediante un modelo de alquiler de potencia de computación en la nube. Los usuarios pueden seleccionar contratos con diferentes precios, períodos de funcionamiento y asignaciones de potencia de computación, mientras que los centros de datos remotos de la plataforma se encargan del despliegue de los equipos, la electricidad, la refrigeración y el mantenimiento diario.

Este modelo permite a los usuarios participar mediante BTC, ETH, DOGE, LTC, USDT y USDC sin necesidad de construir una instalación de minería ni aprender a configurar hardware ASIC.

Entre las principales características de SHRMiner se incluyen:

No es necesario comprar equipos físicos de minería

Sin costes independientes de electricidad o mantenimiento

Múltiples precios y períodos de funcionamiento para los contratos

Asignación automatizada de potencia de computación

Liquidación diaria según los términos aplicables de cada contrato

Supervisión de contratos y cuentas en tiempo real

No se requiere experiencia especializada en minería

Contratos seleccionados de minería en la nube de SHRMiner

Los siguientes son ejemplos de productos que la plataforma había mostrado anteriormente. Los usuarios deben confirmar la disponibilidad actual y las recompensas previstas a través de las últimas ofertas de contratos de minería en la nube de SHRMiner.

Contrato de minería en la nube Precio del contrato Duración Recompensa diaria estimada Recompensa estimada del contrato Bitcoin Miner S21 XP Imm USD 5.000 25 días USD 70,50 USD 1.762,50 MICROBT WhatsMiner M73 USD 8.000 30 días USD 116,80 USD 3.504 Bitcoin Miner S21e XP Hyd USD 10.000 35 días USD 151 USD 5.285 ANTSPACE HK3 USD 30.000 40 días USD 513 USD 20.520

Cada listado de producto muestra el precio del contrato, el período de funcionamiento, la recompensa diaria estimada y la recompensa total estimada del contrato, lo que permite a los usuarios comparar diferentes opciones según su presupuesto y duración.

Por qué Nora decidió probar la minería en la nube

Nora tenía Bitcoin desde 2022 y había considerado minarlo por su cuenta en más de una ocasión. Cada vez, el coste de los equipos ASIC, el aumento de las facturas de electricidad y el ruido y calor generados por los equipos hicieron que dejara la idea de lado.

Después de leer sobre empresas de minería que estaban orientando su capacidad energética y experiencia en centros de datos hacia la computación para IA, se interesó por la infraestructura que comparten ambas industrias. En lugar de comprar hardware, Nora abrió una cuenta en SHRMiner, reclamó el crédito de $15 para nuevos usuarios y utilizó el contrato de prueba para familiarizarse con el funcionamiento del panel de control.

Más tarde, eligió un contrato más pequeño y de corto plazo y revisaba su progreso desde el teléfono cada mañana. Para Nora, el atractivo era sencillo: podía explorar la minería basada en la nube sin convertir parte de su casa en una sala de servidores. Completó el primer contrato antes de decidir si quería continuar.

Cómo utilizar SHRMiner en tres pasos

Paso 1: Regístrate y recibe un bono de $15

Los usuarios pueden abrir una cuenta gratuita de SHRMiner y reclamar el crédito introductorio. El registro generalmente tarda menos de dos minutos y no requiere conocimientos técnicos.

Los nuevos usuarios que cumplan los requisitos pueden recibir un crédito de $15 y un contrato de prueba gratuito, lo que les brinda la oportunidad de explorar el panel de control y el proceso de liquidación diaria. Los requisitos de elegibilidad actuales y las condiciones promocionales están disponibles en la página de registro.

Paso 2: Revisa y selecciona un producto de minería en la nube

Después de iniciar sesión, los usuarios pueden comparar productos de minería en la nube con diferentes precios y períodos de funcionamiento.

Cada listado de producto incluye:

Nombre del contrato

Precio del contrato

Período de funcionamiento

Recompensa diaria estimada

Recompensa total estimada del contrato

Los usuarios pueden seleccionar un contrato de potencia de computación según su presupuesto, duración preferida y tolerancia al riesgo.

Paso 3: Supervisa el contrato mediante el panel de control en tiempo real

Una vez activado un contrato, el panel de SHRMiner permite a los usuarios consultar:

Contratos activos de minería en la nube

Estado de la potencia de computación

Registros de liquidaciones diarias

Saldo disponible de la cuenta

Duración restante del contrato

Historial de retiros y transacciones

Las recompensas se acreditan de acuerdo con los términos aplicables del contrato. Los saldos disponibles pueden retirarse a una billetera digital compatible o utilizarse para seleccionar otro contrato de potencia de computación, sujeto a las normas vigentes de la plataforma.

La potencia de computación se está convirtiendo en una infraestructura digital fundamental

La expansión de IREN desde la minería de Bitcoin hacia los servicios de IA en la nube demuestra cómo la energía, los centros de datos y la capacidad de computación están adquiriendo una importancia cada vez mayor tanto en la industria de las criptomonedas como en la de la inteligencia artificial.

Para los usuarios de criptomonedas que no desean comprar hardware ni gestionar una operación de minería, SHRMiner ofrece una forma más accesible de explorar la potencia de computación basada en la nube.

Visita el sitio web oficial de SHRMiner para explorar los contratos de minería en la nube disponibles y consultar los productos actuales, las ofertas introductorias y las condiciones de los contratos.