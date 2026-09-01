Horrible accidente en Lanús: beba murió baleada y su madre quedó internada en grave estado

Una beba de 11 meses murió y su madre, de 18 años, permanece internada en grave estado luego de recibir un disparo dentro de una vivienda de Villa Diamante, en el partido de Lanús, al parecer cuando un tío de la menor manipulaba un arma de fuego, según informaron fuentes policiales.

Por el hecho fue aprehendido un joven de 22 años, identificado como E. A. B., tío paterno de la pequeña. La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el sospechoso se encontraba manipulando una pistola cuando se produjo accidentalmente un disparo, que terminó alcanzando a la beba y a su madre.

El episodio ocurrió durante la tarde del domingo en una vivienda ubicada sobre calle San Judas. La Policía tomó conocimiento a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre el ingreso de dos personas heridas de arma de fuego a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Diamante.

Debido a la gravedad de las lesiones, una ambulancia del SAME trasladó a las víctimas al Hospital Evita de Lanús.

La niña, llamada Cataleya, presentaba una herida de bala con orificio de entrada en el sector izquierdo del abdomen y salida por el muslo derecho. A pesar de los esfuerzos realizados por los médicos, murió poco después de ingresar al centro asistencial.

Su madre, Micaela T., de 18 años, también recibió un disparo, en este caso en la espalda, con orificio de salida. Debió ser sometida a una intervención quirúrgica de urgencia y permanece internada en estado grave e inestable.

El arma no aparece

A partir de los primeros testimonios obtenidos, los investigadores centraron la pesquisa sobre el tío paterno de la beba, quien fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

La principal hipótesis sostiene que el joven manipulaba una pistola cuando se produjo el disparo, aunque los investigadores todavía trabajan para establecer con precisión cómo ocurrió la tragedia y determinar las responsabilidades penales.

Vale recalcar que uno de los principales interrogantes es qué ocurrió con el arma utilizada, ya que la pistola no fue encontrada en el lugar.

La vivienda fue preservada para que trabajaran los peritos, pero inicialmente no se encontró el arma ni evidencias balísticas suficientes en la escena, por lo que se dispusieron nuevas medidas.

En una vivienda ubicada en la parte trasera del inmueble se realizó un allanamiento de urgencia, donde fueron secuestrados dos teléfonos celulares y una réplica de arma de fuego, aunque los investigadores determinaron que no sería la utilizada en el hecho.

Posteriormente, a partir de los testimonios aportados por familiares, se realizó otro allanamiento en un domicilio donde se sospechaba que podía haber sido ocultada la pistola. El procedimiento, sin embargo, arrojó resultado negativo y el arma continúa sin aparecer.

La causa quedó en manos de la UFI Nº 8 Descentralizada de Avellaneda-Lanús, que investiga el episodio bajo la carátula de homicidio agravado por el uso de arma de fuego consumado y en grado de tentativa.

Además, la fiscalía ordenó la realización de la autopsia al cuerpo de la beba, mientras continúan las pericias y la toma de declaraciones para determinar exactamente cómo se produjo el disparo que terminó con la vida de la pequeña y dejó a su madre luchando por su vida.