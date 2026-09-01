Tiempo, espacio y silencio: qué busca hoy el viajero de lujo

Frente a agendas cada vez más intensas, el modo de entender el lujo en los viajes empieza a cambiar. El tiempo disponible, la privacidad y la posibilidad de reducir estímulos ganan terreno frente a una idea de exclusividad asociada históricamente con la abundancia y la ostentación.

En ese contexto, viajar también empieza a significar hacer menos. Destinar más tiempo al descanso, elegir experiencias con menor nivel de exposición y encontrar espacios que permitan recuperar un ritmo propio forman parte de una tendencia que atraviesa a la hospitalidad de alta gama.

Publicaciones internacionales especializadas en turismo y lifestyle vienen registrando esta transformación. El crecimiento de tendencias como slow travel -una forma de viajar con mayor intención, profundidad y conexión con el destino- y el JOMO —Joy of Missing Out—, están asociadas a experiencias menos cargadas de actividades y más enfocadas en el descanso, la privacidad y el bienestar.

En este escenario, el verdadero privilegio comienza a alejarse de la ostentación para acercarse a algo más difícil de conseguir: tiempo sin interrupciones.

Una suite para habitar Buenos Aires a otro ritmo

Ubicada en Park Tower, a Luxury Collection Hotel, Buenos Aires, la Corner Suite propone una experiencia donde la amplitud, el confort y las vistas se convierten en parte central de la estadía.

Con aproximadamente 70 metros cuadrados, living integrado y visuales hacia el Río de la Plata y la ciudad, la suite ofrece un entorno pensado para quienes buscan bajar el ritmo y disfrutar del espacio con mayor privacidad. Su diseño, de líneas elegantes y una paleta serena, acompaña una experiencia donde el lujo se percibe más en la sensación de bienestar que en la exhibición.

Desde la posibilidad de comenzar el día observando Buenos Aires desde una perspectiva privilegiada hasta disfrutar de momentos de descanso sin agenda, la Corner Suite invita a experimentar el hotel no solamente como alojamiento, sino como un espacio propio dentro de la ciudad.

La experiencia se completa con el servicio personalizado de mayordomo, uno de los sellos distintivos de Park Tower Hotel, Buenos Aires. Concebido para anticiparse a las necesidades de cada huésped, el servicio acompaña la estadía de manera discreta y personalizada, sumando un nivel de atención a medida que refuerza la sensación de exclusividad.

Del lujo visible al lujo vivido

La evolución del viajero de lujo también está transformando la manera en que los hoteles entienden la exclusividad. La personalización, la privacidad, el bienestar y la posibilidad de administrar el propio tiempo ocupan hoy un lugar cada vez más relevante dentro de la experiencia.

En ese contexto, el valor de una estadía ya no se define únicamente por lo que se ve, sino por cómo se vive. Poder elegir el ritmo del día, contar con atención personalizada y disponer de espacios pensados para distintos momentos se convierte en una forma más contemporánea de entender el lujo.

En Park Tower Hotel, Buenos Aires, esa experiencia se extiende mucho más allá de la Corner Suite. El servicio de mayordomo disponible las 24 horas acompaña cada estadía con una atención discreta y personalizada, mientras que la propuesta gastronómica permite adaptar cada momento a las preferencias del huésped: desde desayunos y almuerzos en St. Regis Restaurant hasta la posibilidad de disfrutar una cena en la privacidad de la habitación a través del servicio de room service.

El Lobby Lounge suma otro espacio para bajar el ritmo y disfrutar del hotel desde una perspectiva más pausada. De miércoles a domingo, el tradicional servicio de té propone una experiencia pensada para extender la sobremesa, encontrarse o simplemente hacer una pausa en medio de la ciudad.

Para quienes combinan descanso y trabajo, Park Tower Hotel también cuenta con salas corporativas que ofrecen confort, privacidad y un entorno reservado para reuniones, encuentros ejecutivos o jornadas de trabajo que requieren mayor discreción.

Así, la experiencia se construye a partir de una suma de elecciones personales: dónde desayunar, cuándo detenerse, cómo trabajar, dónde cenar o de qué manera disfrutar del tiempo libre. Una hospitalidad que entiende el lujo no como exceso, sino como la posibilidad de disponer del espacio, el servicio y el tiempo de acuerdo con cada huésped.

