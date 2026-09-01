GYT (Guyot-Toth) en vivo: “Es por amor, 40 años Tour”

Hay canciones que no envejecen: cambian de dueño. Las que Pablo Guyot y Alfredo Toth grabaron hace cuatro décadas siguen sonando en radios, en autos y en los primeros acordes que aprende un pibe con una guitarra prestada.

GYT es el nombre que hoy tienen esas canciones cuando vuelven al escenario. No es un revival ni un tributo a sí mismos: es una banda en actividad tocando el repertorio que definió el sonido de una generación, con la potencia de quienes nunca dejaron de tocar.

Es por amor - 40 años Tour

16 de octubre - Teatro Cervantes de Quilmes

24 de octubre - Teatro Gran Pilar

31 de octubre Teatro Morón

12 de noviembre Centro Cultural San Isidro

21 de noviembre Teatro Metro de La Plata

GYT nace del reencuentro de Pablo Guyot (guitarra) y Alfredo Toth (bajo y voz), fundadores de GIT, una de las bandas más emblemáticas del rock argentino de los años 80. Los acompañan Guillermo Cudmani en guitarra y Bolsa González en batería.

En 1984, Guyot y Toth dieron vida a GIT: una banda que irrumpió en la escena con una propuesta moderna, potente y melódica. Su primer disco homónimo se grabó en los estudios Mediterráneo de Ibiza bajo la producción de Charly García, de cuya banda ambos formaban parte. De ahí salieron clásicos instantáneos como “La calle es su lugar (Ana)” y “Acaba de nacer”.

A lo largo de los años llegaron “Es por amor”, “Siempre fuiste mi amor”, “No te portes mal”, “Buenas noches, Beirut” y “Tarado de cumpleaños”, entre muchas otras. Con letras urbanas y un sonido internacional, GIT trascendió fronteras y se presentó en los escenarios más importantes de América Latina, incluido el Festival de Viña del Mar, donde consolidó su popularidad en toda la región.