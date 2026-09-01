Kicillof coordinó con la Iglesia la visita del papa León XIV a Luján

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Daniel Colombo, con el objetivo de definir el despliegue logístico y operativo ante la histórica llegada del papa León XIV a suelo bonaerense.

Durante el encuentro de trabajo, las autoridades repasaron los puntos centrales de la agenda pastoral del Santo Padre en la provincia, que tendrá dos ejes destacados: una visita institucional al Cottolengo Don Orione y la posterior celebración litúrgica en la ciudad de Luján, agendada para el próximo 11 de noviembre.

Recibimos al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo, para avanzar en la organización de la visita del Papa León XIV a nuestra provincia.



Coordinamos detalles de las actividades previstas en Luján y también del operativo de seguridad… pic.twitter.com/gqkMRXgGiw — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 1, 2026

Seguridad, accesos y coordinación técnica

El punto principal de la reunión se enfocó en el diseño del operativo de seguridad y control de tránsito de cara a la misa en la Basílica de Luján, donde se aguarda una movilización multitudinaria de fieles de todo el país:

Despliegue operativo: Diagramación de corredores sanitarios, rutas de acceso y anillos de seguridad a cargo de las fuerzas provinciales para la ceremonia central del 11 de noviembre.

Logística en Don Orione: Protocolo de traslado, apoyo de infraestructura y contingencia para las actividades pastorales en el predio.

Enlace directo: El Gabinete bonaerense entabló comunicación con la Gerencia de Coordinación General del Episcopado Argentino, área designada por la CEA para conducir la organización de la visita papal.

La satisfacción del Episcopado y los próximos pasos

Al término de la jornada, monseñor Colombo transmitió la alegría del sector eclesiástico por la concreción de la visita apostólica y destacó la colaboración del Gobierno provincial para facilitar la infraestructura necesaria en Luján.

Por su parte, los equipos técnicos de la gobernación bonaerense mantendrán mesas de trabajo continuas junto a las autoridades de la Iglesia local y la Nunciatura para ajustar el protocolo de movilidad y atención al público en las semanas previas a la llegada de León XIV.