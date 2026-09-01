Paro en los aeropuertos este jueves y viernes: en qué franjas horarias se verán afectados los vuelos

Las operaciones aéreas en todo el país sufrirán severas complicaciones durante las jornadas de este jueves 3 y viernes 4 de septiembre. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó la realización de una Jornada Nacional de Lucha de 48 horas que incluirá paros, asambleas y movilizaciones en más de 27 aeropuertos, afectando de manera directa las tareas desempeñadas por el personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Desde la organización sindical advirtieron que la medida provocará demoras y cancelaciones en el esquema de vuelos comerciales, tanto de cabotaje como internacionales.

En qué franjas horarias se frenará la actividad

AHORA!!

ATE LANZA 48 HORAS DE PROTESTAS EN AEROPUERTOS ESTE JUEVES Y VIERNES POR INCUMPLIMIENTOS SALARIALES!!



SI SE PRODUCEN DEMORAS O CANCELACIONES, NO SERÁ POR CULPA DE LOS TRABAJADORES!!



Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno… pic.twitter.com/NCAPFH2N8Y — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 1, 2026

Para organizar los reclamos y visibilizar el conflicto en las terminales aéreas, las protestas y la suspensión de tareas operativas se concentrarán en dos bloques horarios diarios durante ambas jornadas:

Turno mañana: De 9:00 a 12:00 horas .

Turno tarde/noche: De 18:00 a 21:00 horas.

Durante estas franjas, las tareas administrativas, de fiscalización y de servicios operásticos en pista se verán totalmente paralizadas.

Qué vuelos estarán garantizados

El gremio detalló que, conforme a las normativas de servicios esenciales, durante las 48 horas de la medida de fuerza se mantendrán operativos de forma exclusiva los siguientes servicios:

Vuelos sanitarios y de emergencia.

Traslado de órganos.

Operaciones de carácter humanitario.

Vuelos oficiales.

Los reclamos del gremio y la advertencia a las autoridades

El conflicto radica en el atraso de los haberes del sector y en la falta de respuesta por parte del Ejecutivo nacional. Según ATE, la pérdida del poder adquisitivo en la Administración Pública Nacional ya supera el 40% en lo que va de la gestión.

Entre las demandas puntuales de los trabajadores de la ANAC se destacan:

Pago de adicionales: Liquidación de los incrementos e ítems extra paritarios impagos acumulados desde enero.

Apertura de paritarias: Convocatoria a la mesa de discusión salarial sectorial.

Presupuesto para seguridad: Fondos para el funcionamiento de los Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y las tareas de fiscalización.

Infraestructura e inversiones: Garantizar herramientas e insumos operativos ante las obras en desarrollo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En ese sentido, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, remarcó a través de sus redes sociales: "¡Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores! Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder y eso no sucedió".