A cuatro años del atentado, Máximo Kirchner habló ante la militancia y CFK salió al balcón

Al cumplirse cuatro años del intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2022, el diputado nacional Máximo Kirchner encabezó un masivo acto político este martes en la intersección de San José 1111, domicilio donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria tras la condena dispuesta en la Causa Vialidad.

Frente a una nutrida concurrencia de agrupaciones y militantes, el referente del Partido Justicialista se desempeñó como el orador principal de la jornada. Durante su alocución, enfatizó la necesidad de reestructurar la discusión política en la oposición:

"Necesitamos mirarnos a la cara, debatir frontalmente y volver a darnos una oportunidad porque nuestro país lo merece", sostuvo el legislador nacional durante su discurso.

"Necesitamos mirarnos a la cara, debatir frontalmente y volver a darnos una oportunidad"



En el acto aniversario al intento de magnicidio a Cristina Kirchner, Máximo afirmó: "Los argentinos tenemos que volver a encontrarnos y abrazarnos".https://t.co/ASi4qayayS pic.twitter.com/Q0T4LilYXR — Corta (@somoscorta) September 1, 2026

Documento conjunto, pedido de justicia y advertencia institucional

En el marco de la movilización, dirigentes y referentes de Fuerza Patria, el Frente Renovador y agrupaciones aliadasdieron lectura a una declaración consensuada. El texto reclamó avances concretos en el fuero judicial para dar con la totalidad de los autores intelectuales y financistas del ataque, al tiempo que advirtió sobre los riesgos del incremento de la violencia política y el quebrantamiento de las garantías democráticas.

El encuentro también sirvió como reflejo de la compleja dinámica interna que atraviesa el peronismo. La jornada estuvo marcada por la ausencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien no asistió al evento tras no haber recibido una convocatoria o invitación formal por parte de los sectores organizadores del acto.

#Magnicidio ⚖️🔥 A cuatro años del atentado a Cristina, Kicillof denunció “impunidad” y reclamó por los autores intelectuales



Al cumplirse cuatro años del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof volvió a reclamar avances en la investigación… pic.twitter.com/e0wN4WgVrp — ANDigital (@ANDigitalOK) September 1, 2026

El saludo de Cristina Kirchner desde el balcón

Hacia el cierre de la convocatoria, la propia Cristina Kirchner se asomó al balcón de su residencia para saludar a los manifestantes concentrados sobre la calle San José. A través del equipo de amplificación de sonido, la exmandataria transmitió un mensaje directo dirigido a la militancia frente a la coyuntura económica y social que atraviesa el país.

En sus palabras, la expresidenta pidió "no quebrarse" ni permitir que "les rompan la autoestima", asegurando que el espacio político trabajará para "sacar la patria adelante". Asimismo, incluyó una autocrítica sobre el último proceso electoral al señalar que "a los argentinos les mintieron diciendo que iban a dolarizar sus ingresos y no supimos desmontar esa mentira", instando a la dirigencia a relegar las disputas internas y centrarse en explicar las variables del modelo económico.