Detuvieron a un joven por el crimen de una bebé en José C. Paz: investigan si hubo abuso sexual

Un joven de 20 años fue detenido en las primeras horas de este martes 1 de septiembre en la localidad bonaerense de José C. Paz, en el marco de la investigación por el homicidio y presunto abuso sexual de una bebé ocurrido el pasado 5 de julio. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la DDI San Martín y la SubDDI local.

El acusado fue identificado como Dylan Jeremías Maciel, a quien los detectives lograron ubicar tras el análisis de testimonios y pruebas incorporadas al expediente. La orden de allanamiento y detención sobre su domicilio, ubicado en la calle Santa María de Oro al 5700, fue otorgada por el Juzgado de Garantías N.º 4 del Departamento Judicial de San Martín.

La autopsia que desmintió la versión inicial de la madre

El caso comenzó dos meses atrás, cuando la víctima fue traslada de urgencia al Hospital Angio de José C. Paz sin signos vitales. Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar, los profesionales médicos debieron constatar su fallecimiento.

En aquella oportunidad, la madre de la niña, Macarena Magalí Fernández, declaró haber dejado a la bebé sola en la cama durante diez minutos tras darle la mamadera, y que al regresar la encontró envuelta en una sábana e inconsciente. Aunque el informe inicial sugirió una falla cardíaca, la revisión traumatológica del Cuerpo Médico de San Martín modificó de forma drástica la causa:

Evidencias de maltrato infantil: Se detectaron múltiples hematomas y equimosis en mejillas, brazos, espalda, glúteos, piernas y pies.

Signos de abuso sexual: Los forenses constataron lesiones compatibles con abuso sexual con acceso carnal de antigua data.

La situación procesal de los tres detenidos

Ante los hallazgos forenses, la Justicia ordenó en primera instancia la detención de Fernández (madre de la niña) y de Silvia Elizabeth Rolan (abuela materna), al tiempo que los investigadores continuaron con la recolección de pruebas para dar con otros posibles responsables de las agresiones.

Tras su aprehensión, Maciel quedó imputado por homicidio agravado por alevosía en carácter de partícipe necesario, en concurso real con abuso sexual agravado por la convivencia preexistente. El detenido permanecerá alojado en una dependencia policial y será trasladado este miércoles 2 de septiembre a la sede de la UFI N.º 14 de San Martín para prestar declaración indagatoria.