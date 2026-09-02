En la Argentina de Milei se perdieron 241.000 empleos formales privados y el salario cayó 40,5 %

El empleo asalariado formal total volvió a caer en medio de una delicada situación económica que atraviesa Argentina. En mayo de 2026 se registraron 7 mil puestos menos, aunque la baja fue menor a los 17 mil de abril.

En el sector privado formal, el empleo cayó 9 mil puestos en mayo (-0,1 %), frente a los 12 mil de abril. De esta manera, acumula 12 meses consecutivos de retroceso.

En líneas generales, desde noviembre de 2023 se perdieron 241 mil puestos de trabajo asalariados formales del sector privado. El nivel de ocupación formal privada registrado en mayo de 2026 resulta, además, similar al observado en julio de 2016.

Así lo indica un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), coordinado por los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Industria y comercio concentran parte de la caída

Los datos de la UBA también reflejan que la industria y el comercio continúan liderando la caída del empleo formal privado, una tendencia que se observa desde septiembre de 2025.

En minería, en cambio, el empleo creció un 0,3 % en mayo, luego de la baja registrada en abril. Sin embargo, la comparación interanual continúa siendo negativa, con una involución del 3,9 por ciento.

En la construcción, después de los aumentos registrados en diciembre de 2025 y enero de 2026 y de la estabilidad observada en febrero y marzo, el empleo retrocedió en abril y profundizó esa tendencia en mayo, con una baja del 0,5 %. Se trata de la mayor caída mensual del sector desde marzo de 2025.

Qué pasó con el empleo según el tamaño de las empresas

Empresas grandes: redujeron su dotación de personal un 0,1 %.

Empresas medianas: aumentaron su dotación de personal un 0,1 %.

Empresas pequeñas: redujeron su dotación de personal un 0,4 %.

A nivel nacional, el empleo formal privado se redujo en 11 provincias (Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chaco registraron las mayores caídas) y aumentó en San Juan, Catamarca y Neuquén.

El salario mínimo perdió 40,5 % de poder adquisitivo

La remuneración promedio de los asalariados registrados del sector privado en Argentina cayó un 2,9 % en marzo, se recuperó un 0,2 % en abril y volvió a disminuir un 1,6 % en mayo, quedando por debajo del nivel registrado en noviembre de 2023.

La situación también se refleja en el salario mínimo, cuyo poder adquisitivo se redujo un 40,5 % entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

De acuerdo con el estudio, la pérdida acumulada llevó al salario mínimo de julio de 2026 a ubicarse en un nivel inferior al registrado en 2001, antes del colapso de la convertibilidad.

Además, registra una erosión del 67 % respecto de su máximo histórico de la serie, alcanzado en septiembre de 2011. En términos reales, el valor actual representa apenas un tercio de aquel máximo.

