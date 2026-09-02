Avanza la llegada de repuestos para el sistema de frenos de los trenes del AMBA

En el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional, avanza la compra de repuestos originales para renovar el sistema de frenos de más de 700 coches eléctricos que circulan por las líneas Mitre, Roca y Sarmiento.

La adquisición tiene como objetivo fortalecer el sistema ferroviario, incrementar los niveles de seguridad operacional y extender la vida útil de los trenes, reduciendo costos y garantizando un servicio más confiable.

La llegada de los insumos facilitará el mantenimiento integral de uno de los principales sistemas de seguridad de los trenes, que se realiza debido a que estas formaciones cumplieron diez años de servicio.

El sistema de frenos se encarga de la generación, distribución y aplicación del mismo. Y está compuesto principalmente por compresores, válvulas, grifos, paneles de control, calipers, discos y pastillas de freno entre otros elementos.

Según se informó, “la inversión permitirá ejecutar las revisiones programadas y así poder atender el retraso en el mantenimiento que presentan las formaciones como consecuencia de más de diez años de inacción en los que no se realizaron las inspecciones correspondientes”.

En cuanto al material rodante, la compra de repuestos de freno se suma a la adquisición de 43 formaciones -150 coches- que se lleva adelante para modernizar parte de la flota actual de la operación, con más de 50 años de antigüedad. Sumado a la ya ejecutada compra de tres locomotoras para la línea San Martín y el avance en la llegada de repuestos ferroviarios para realizar los mantenimientos pesados de las formaciones de los trenes del AMBA.