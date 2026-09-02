Campo | 2 sep 2026
Cifras oficiales
Las exportaciones de proteínas animales alcanzaron el valor más alto de la última década
Llegaron a los 3.464 millones de dólares en los primeros siete meses del año. “Consolida la presencia de nuestros productos en el mundo”, aseguran desde la cartera agraria.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que las exportaciones de proteínas animales argentinas alcanzaron, entre enero y julio de 2026, el valor más alto de los últimos 10 años por un monto de 3.464 millones de dólares, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a INDEC.
La carne porcina, bovina, aviar, caprina, equina y ovina (y todos los subproductos) mostraron un crecimiento interanual en sus exportaciones del 35 % en valor, durante los primeros siete meses del año.
En valor, el complejo bovino creció un 37 %; el de ovinos un 87 % y el de porcinos, un 111 %, entre lo más destacado.
Los principales destinos de venta de las proteínas animales fueron China, Estados Unidos, Israel, Alemania y Países Bajos.
“Así, las ventas externas de la agroindustria argentina manifiestan mes a mes un crecimiento permanente que consolida la presencia de los productos nacionales en el mundo”, resumieron desde la cartera agraria.