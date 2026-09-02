Las exportaciones de proteínas animales alcanzaron el valor más alto de la última década

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que las exportaciones de proteínas animales argentinas alcanzaron, entre enero y julio de 2026, el valor más alto de los últimos 10 años por un monto de 3.464 millones de dólares, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a INDEC.

La carne porcina, bovina, aviar, caprina, equina y ovina (y todos los subproductos) mostraron un crecimiento interanual en sus exportaciones del 35 % en valor, durante los primeros siete meses del año.

En valor, el complejo bovino creció un 37 %; el de ovinos un 87 % y el de porcinos, un 111 %, entre lo más destacado.

Los principales destinos de venta de las proteínas animales fueron China, Estados Unidos, Israel, Alemania y Países Bajos.

“Así, las ventas externas de la agroindustria argentina manifiestan mes a mes un crecimiento permanente que consolida la presencia de los productos nacionales en el mundo”, resumieron desde la cartera agraria.