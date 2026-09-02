Música italiana de películas por la Banda Sinfónica de la Ciudad

La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires presenta un concierto dedicado a la música italiana para cine, con un programa que reúne algunas de las bandas sonoras más reconocidas de la historia del séptimo arte.

La cita es este viernes 4 de septiembre, a las 20 horas, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Avenida Triunvirato 4444. La entrada es sin costo, con reserva previa en Entradas BA.

Bajo la dirección del maestro Nicolás Kapustiansky el concierto propone un recorrido por las composiciones de Nino Rota, Nicola Piovani y Ennio Morricone, autores que dieron identidad sonora a películas que marcaron generaciones.

El programa incluye un homenaje a Nino Rota, junto a las inolvidables músicas de La vida es bella, El padrino, Cinema Paradiso y una selección de obras de Ennio Morricone, en versiones especialmente adaptadas para banda sinfónica.

Programa

Homenaje a Nino Rota - N. Rota

La Vida es Bella - N. Piovani

Momentos de Morricone - E. Morricone

El Padrino - N. Rota

Cinema Paradiso - E. Morricone

Nicolás Kapustiansky

Director de orquesta argentino, con formación en la Universidad Estatal de Illinois (EEUU) y la Universidad Católica Argentina.

Desde 2020, es director de la Camerata Argentina Clarinetes y de los festivales organizados por el Ensamble de Clarinetes de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente, forma parte del gabinete de dirección del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y es docente y coordinador del Departamento de Dirección de Orquesta y Dirección Coral del Conservatorio Municipal Manuel de Falla. También es ayudante de cátedra en la Universidad Nacional de las Artes y Coordinador General de la Academia de Dirección BA.

Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires

Fue creada por el maestro italiano Antonio Malvagni para conmemorar el Centenario de la Revolución de Mayo en 1910. Sus primeras presentaciones fueron en el Teatro Colón y la Plaza de Mayo, habiendo sido pensada para actuar en los más diversos espacios.

Actualmente es un organismo estable de la Dirección de Música de la Ciudad, y la agrupación musical más antigua en actividad de la Ciudad de Buenos Aires. A lo largo de su historia, ha sido dirigida por destacados maestros nacionales e internacionales como Rafael Del Giudice, Domingo Calabró, Reinaldo Zamboni, Mariano Drago, José María Castro, Pascual Grisolía, Mario De Rose, Bernardo Teruggi, Gustavo Fontana, José Luis Cladera, Lito Valle y Mario Perusso. En la actualidad, sus directores son los maestros Carlos David Jaimes y Nicolás Kapustiansky.

La Banda, a partir de su valioso archivo histórico de arreglos especialmente realizados para ella, se dedica a la divulgación de la música tanto en espacios abiertos como en salas de concierto. Además, realiza una importante labor pedagógica a través de su ciclo anual de conciertos didácticos en escuelas públicas de la Ciudad.