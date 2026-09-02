Nueva parentalidad interespecie: las mascotas redefinen nuestro concepto de familia

Las mascotas han trascendido su rol tradicional para convertirse en protagonistas de una nueva configuración familiar. Hoy ocupan un lugar central en la vida cotidiana de millones de argentinos, redefiniendo la estructura del hogar y dando paso a una nueva categoría de parentalidad interespecie, que transforma la manera en que las personas entienden el bienestar, la prevención y el cuidado de la salud animal.

Este cambio queda reflejado en un estudio realizado por Ipsos Argentina, líder mundial en investigación de mercado, según el cual el 68 % de las personas considera a su mascota un integrante más de la familia y el 92 % afirma que su salud y bienestar es una de sus principales prioridades. Además, seis de cada diez aseguran que su mascota es lo más importante de su vida y el 86 % sostiene que su compañía contribuye a reducir el estrés, consolidando un vínculo basado en el afecto, el compromiso y el cuidado permanente.

Este vínculo, trae consigo nuevas responsabilidades, según la investigación de Ipsos, el 69 % de los tutores manifiesta que su principal preocupación es que su mascota se enferme, mientras que el 54 % teme que se pierda y el 42 % que pueda sufrir maltrato. Estos datos reflejan una creciente conciencia sobre la importancia de la prevención y del cuidado integral de la salud de perros y gatos.

“Estamos frente a una transformación en la forma de entender la familia. Las mascotas dejaron de ocupar un lugar periférico para convertirse en integrantes del núcleo familiar, generando nuevas dinámicas afectivas, nuevas prioridades y una genuina parentalidad interespecie. Este cambio transforma los vínculos, las decisiones de consumo y las expectativas hacia las marcas”, señaló Martín Tanzariello, director de Comunicaciones y Marketing de Ipsos Argentina.

Este nuevo perfil de tutores también redefine la forma en que la industria de la salud animal acompaña el cuidado de las mascotas. La innovación ya no pasa únicamente por la eficacia de los tratamientos, sino también por desarrollar soluciones que faciliten su administración, favorezcan la adherencia y respondan a las necesidades de quienes hoy consideran a sus perros y gatos como parte de la familia.

“Hoy vemos tutores que cuidan de sus perros y gatos como a un integrante más de la familia. Esa transformación nos desafía a desarrollar soluciones innovadoras y cada vez más amigables, que respondan a sus necesidades y hagan que la prevención y los tratamientos sean más simples y una mejor experiencia tanto para las mascotas como para quienes las cuidan”, afirmó el doctor Jorge Reynal, Marketing Manager Pets de Boehringer Ingelheim.

El fenómeno también impacta en las decisiones de consumo y en la economía del hogar. El estudio revela que el bienestar de las mascotas se convirtió en un nuevo rubro dentro del presupuesto familiar. Además, el 81 % asegura elegir las marcas que consume pensando en el bienestar de sus mascotas y el 72 % afirma que compraría productos pet-friendly incluso fuera de las categorías tradicionales, consolidando a las mascotas como verdaderas co-decisoras de compra.

La consolidación de las familias multiespecies confirma que el vínculo entre las personas y sus mascotas trasciende el afecto y refleja una nueva forma de concebir la familia. En este escenario, la prevención, la innovación y el bienestar animal adquieren un rol cada vez más relevante para acompañar una transformación que continúa creciendo.