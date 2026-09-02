Prorrogan por 120 días el vencimiento de las Licencias Nacionales de Conducir emitidas en PBA

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires estableció una nueva prórroga de 120 días corridos para las Licencias Nacionales de Conducir emitidas en territorio bonaerense cuyos vencimientos hayan operado u operen entre el 1° de julio y el 31 de octubre de 2026.

La decisión, establecida mediante la Disposición N° 12/2026, tiene como objetivo garantizar la continuidad laboral de las y los conductores profesionales interjurisdiccionales ante las dificultades que aún persisten para acceder en tiempo y forma a turnos ante los prestadores externos registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), encargados de realizar las instancias de capacitación y los exámenes psicofísicos exigidos por el régimen nacional.

De esta manera, se aclara que las dificultades mencionadas no corresponden a los turnos otorgados por los Centros de Emisión de Licencias para la realización del trámite de otorgamiento o renovación, sino al acceso a las instancias previas de capacitación y evaluación psicofísica a cargo de prestadores externos registrados ante la ANSV.

En el marco del nuevo régimen nacional para las Licencias Nacionales de Conducir profesionales interjurisdiccionales, la facultad para autorizar y habilitar nuevos prestadores de capacitación y de exámenes psicofísicos corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Ante esta situación, y con el objetivo de ampliar las alternativas disponibles para las y los conductores bonaerenses, la cartera a cargo de Martín Marinucci solicitó formalmente a la ANSV que avance en la incorporación y habilitación de nuevos prestadores externos, de manera de incrementar la capacidad de atención, generar una mayor disponibilidad de turnos y mejorar la cobertura territorial.

Mientras se avanza en ese proceso, cuya autorización se encuentra dentro de las competencias del organismo nacional, la Provincia dispuso esta prórroga excepcional por 120 días para evitar que las dificultades para acceder a las instancias requeridas por el régimen nacional afecten la continuidad laboral de las y los conductores profesionales interjurisdiccionales.

En paralelo, se ampliaron las alternativas disponibles a través de prestadores externos registrados ante la ANSV en jurisdicciones cercanas a la provincia de Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se encuentran autorizados tres prestadores para la realización de exámenes psicofísicos y seis para capacitación; en Viedma, Río Negro, se incorporaron dos prestadores psicofísicos y uno de capacitación; mientras que en La Pampa se agregaron un prestador psicofísico y tres de capacitación, ubicados en Santa Rosa, General Pico e Intendente Alvear.

La ampliación de la red de prestadores permite generar una mayor disponibilidad de turnos para capacitación y exámenes psicofísicos y facilitar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el régimen nacional, especialmente para quienes, por razones de cercanía geográfica, pueden acceder a centros ubicados en jurisdicciones próximas.

Alcance nacional

La medida alcanza a las Licencias Nacionales de Conducir profesionales interjurisdiccionales emitidas en la provincia de Buenos Aires, por lo que la prórroga de su vigencia tiene validez en todo el territorio de la República Argentina..

Las y los conductores comprendidos en la Disposición podrán circular con su licencia durante los 120 días adicionales, contados desde la fecha de su vencimiento.

Para facilitar la acreditación de la vigencia prorrogada ante eventuales controles de tránsito, se recomienda llevar en el vehículo una copia impresa de la Disposición N° 12/2026, junto con la Licencia Nacional de Conducir.

La prórroga es de carácter excepcional y transitorio y está destinada a acompañar a las y los conductores profesionales interjurisdiccionales mientras se amplía la red de prestadores externos registrados ante la ANSV y, con ello, las posibilidades de acceder a las instancias de capacitación y examen psicofísico establecidas por el régimen nacional.