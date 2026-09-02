Repudio en Temperley: Acarició a un gato y luego le aplastó la cabeza con el pie

Un episodio de maltrato animal en Temperley provocó una fuerte reacción en redes sociales luego de la viralización de un video en el que se observa a un adolescente acercarse a un gatito callejero, acariciarlo y, apenas unos segundos después, intentar aplastarle violentamente la cabeza con uno de sus pies.

La agresión ocurrió en inmediaciones de las calles Florencio Varela y Longhi, en la mencionada localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, en el Conurbano bonaerense sur, y quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona.

El joven involucrado tiene 14 años de edad y ya fue identificado, y la crudeza de las imágenes multiplicó el repudio de vecinos y usuarios de redes sociales, especialmente por la forma en la que se produjo el ataque: el adolescente primero se acerca tranquilamente al animal y lo acaricia, y luego lo agrede sin más.

#MaltratoAnimal 🐱🚨 Repudio en Temperley: acarició a un gato y después intentó aplastarle la cabeza



Un brutal episodio de maltrato animal generó indignación en Temperley. Un adolescente de 14 años fue registrado por una cámara de seguridad mientras se acercaba tranquilamente a… pic.twitter.com/GHMcSnpZfz — ANDigital (@ANDigitalOK) September 2, 2026

El gato fue atendido y está fuera de peligro

Tras conocerse el episodio, una de las principales preocupaciones estuvo centrada en el estado de salud del animal. Afortunadamente, el gato recibió atención veterinaria y se encuentra fuera de peligro.

No se trata de un animal desconocido para los habitantes de la zona: según relató una vecina, el gato apareció hace años en el barrio y desde entonces es cuidado de modo comunitario.

Los vecinos se encargan de alimentarlo y protegerlo, además de haberlo vacunado y castrado. De este modo, aunque vive en la calle, el animal se convirtió con el paso del tiempo en una suerte de mascota del barrio.

El video del ataque y la indignación en Temperley

La secuencia registrada por las cámaras de seguridad comenzó a circular rápidamente y desató repudio e indignación en Temperley y todo Lomas de Zamora.

El episodio vuelve a poner en discusión comportamientos violentos contra animales que, lejos de constituir un juego o una diversión, representan acciones de extrema crueldad contra seres que se encuentran indefensos.

El hecho genera además preocupación por tratarse de un adolescente de apenas 14 años y por la aparente naturalidad con la que se desarrolla la agresión.

Primero se aproxima al gato sin que el animal advierta una amenaza. Lo acaricia e, inmediatamente después, cambia su comportamiento y descarga el brutal ataque.

El colegio del adolescente repudió el maltrato animal

La repercusión del caso llegó también hasta la institución educativa a la que concurre el adolescente.

El colegio emitió un comunicado en el que manifestó su rechazo a lo sucedido y repudió toda forma de maltrato y violencia hacia los animales.

Desde la institución remarcaron además la importancia del rol educativo en la formación de los jóvenes y señalaron que educar también implica transmitir empatía, respeto y responsabilidad hacia todos los seres vivos.

El pronunciamiento se conoció mientras las imágenes continuaban circulando en las redes y creciendo las expresiones de condena por lo sucedido.

Maltrato animal: una agresión que no tiene nada de juego

El caso ocurrido en Temperley vuelve a encender las alarmas sobre determinadas formas de violencia ejercidas contra animales y, particularmente, cuando quienes las protagonizan son menores de edad.

La escena resulta especialmente perturbadora porque no existió una situación previa de amenaza por parte del gato: el animal se encontraba indefenso y permitió que el adolescente se acercara y lo acariciara.

La buena noticia dentro de un episodio que generó enorme indignación es que el gato sobrevivió, fue asistido por profesionales veterinarios y está fuera de peligro.

Para los vecinos que desde hace años lo alimentan, vacunan y cuidan, lo ocurrido no fue una travesura ni una broma: fue una agresión contra un animal incapaz de defenderse.

Y el repudio que generaron las imágenes deja nuevamente sobre la mesa una cuestión elemental: una sociedad más humana también se construye enseñando que ningún tipo de crueldad contra los animales puede ser considerada una forma de diversión.

