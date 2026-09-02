Pista clave vía billetera virtual: buscado por homicidio, cayó el dealer “Gabi Gol” en González Catán

Después de permanecer casi un mes y medio prófugo, Alan Gabriel Casco, alias “Gabi Gol”, fue detenido en las últimas horas en González Catán, partido de La Matanza, acusado de ser el autor material del homicidio de Daniel Omar Giménez, ocurrido el pasado 16 de julio..

Según informaron fuentes policiales, la captura estuvo a cargo de efectivos de la DDI La Matanza, luego de una investigación que permitió reconstruir los movimientos del sospechoso y establecer un punto donde solía permanecer.

Casco, de 24 años, era buscado por un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Al momento de ser detenido llevaba una pistola Glock semiautomática de cuarta generación calibre 9 milímetros, con la numeración de serie suprimida, diez proyectiles intactos y un teléfono celular.

El crimen

El caso se inició el 16 de julio, cuando Giménez, de 30 años, ingresó al Hospital Simplemente Evita con una herida de arma de fuego en la zona costal. A pesar de la atención médica, murió poco después.

Según establecieron los investigadores, la víctima mantenía una vieja disputa con un hombre conocido como “Gabi Gol”. En medio de una discusión, el sospechoso habría extraído un arma de fuego y efectuado varios disparos contra Giménez.

Familiares de la víctima trasladaron al herido hasta el hospital, donde finalmente falleció.

A partir de las tareas realizadas por la DDI y bajo la intervención de la UFI Especializada en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte de La Matanza, los investigadores lograron identificar a Casco como el presunto autor material. Desde entonces permanecía prófugo.

Una pista escondida en una billetera virtual

Uno de los avances clave de la pesquisa surgió a partir del teléfono utilizado por el sospechoso.

Los detectives lograron identificar el abonado que utilizaba Casco y, mediante información aportada por la empresa de telefonía, establecieron que esa línea estaba asociada a una billetera virtual.

El análisis de los movimientos permitió detectar un patrón de transferencias semanales hacia un mismo destinatario.

Los investigadores siguieron esa pista y determinaron que el receptor de esos pagos era titular de un comercio ubicado frente a un predio deportivo, en la zona de Castilla Hidalgo y Scarlatti, en González Catán. Con esa información se montó un operativo de vigilancia encubierta.

El momento de la captura

En medio del procedimiento, los policías detectaron finalmente la llegada de Casco al lugar. Los efectivos intentaron identificarlo y detenerlo, pero el sospechoso intentó escapar y agredir al personal policial.

La fuga duró apenas unos metros. Los agentes lograron reducirlo y concretaron su detención.

Durante la requisa le encontraron la Glock 9 milímetros con la numeración suprimida, los diez proyectiles y el teléfono celular que habría sido utilizado para reconstruir sus movimientos.

Casco quedó a disposición de la Justicia, acusado por el homicidio de Giménez, mientras continúan las medidas para determinar las circunstancias exactas del crimen y establecer si el arma secuestrada tuvo participación en el asesinato.

La investigación está a cargo de la UFI Especializada en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas.

